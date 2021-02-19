المرأة

بعد فيديو رقصها على البحر بشكل مثير.. ليليا الأطرش ترد على الانتقادات وهذا ما قالته

Lebanon 24
19-02-2021 | 09:00
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ردت الممثلة السورية ليليا الأطرش، على التعليقات التي وُجهت لها خلال الساعات الماضية، عقِب نشرها فيديو على البحر وهي تتراقص على أنغام أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، مشيرة إلى أن الفيديو كان عفويًا، ولم تتوقع أن يحدث هذه الضجة.

 

وأضافت ليليا في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية، أنها لم تتقصد إثارة الجدل، موضحة أن أحد أصدقائها قام بتصويرها وأرسل لها الفيديو، وبعد أن شاهدته ونال إعجابها، أحبت أن تشاركه مع المتابعين.

 

وكشفت الفنانة السورية، أن الأمر لم يسبب لها الإزعاج مطلقًا، على عكس ذلك تمامًا، حيث أعربت عن سعادتها لكونها تصدرت محركات البحث بشيء إيجابي وغير مستفز، وخاصة في ظل الظروف الكئيبة التي يمر بها العالم.

 

وأشارت الأطرش، إلى أنها أخذت التعليقات بروح رياضية مرحة، مضيفة بالقول: "ضحكت كتير لما ربطوا الموضوع بين لطفية وعصام بباب الحارة".

 

وأوضحت ليليا أن سبب تواجدها في دبي، هو لقضاء بعض الحاجات ولرؤية أصدقائها، ولغرض السياحة في آن معًا، وخاصة أن الطقس ملائم للنزهات بحسب وصفها.

 

وكانت ليليا الأطرش، نشرت مقطع فيديو آخر على البحر من إحدى شواطئ دبي، وهي ترقص على أغنية عمرو دياب “أماكن السهر” بدت فيه بإطلالة مكشوفة، ومرتدية "فستان جينز" واستعانت بمقطع مناسب من الأغنية، حيث علقت على الفيديو بالقول: "عالبحر إن مشي الموج يهدى ويختشي".

 
 
المصدر: فوشيا
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