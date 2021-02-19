هجوم على ياسمين صبري.. والسبب سعر فستانها (فيديو)

تداول نشطاء على موقع "تويتر" مقطع فيديو للقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة"، تصدرت به الفنانة ياسمين صبري، الهاشتاغ الأكثر تداولاً عبر الموقع.

وتحدثت صبري، عن رغبتها في تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري، بأسعار مناسبة، قائلة: "اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه".

فستان بسعر تحفه فعلا 😂😂😂 pic.twitter.com/mBsjt6Id0H — mohamed E'esa (@MO3esa) February 17, 2021

وتباينت الردود عبر تويتر، ما بين مؤيد ومعارض للرقم الذي قالته صبري عن سعر الفستان وعن قدرة جميع الفتيات على شرائه.

وقال أحد المعلقين: "طالعة تقول إن هي لابسة فستان بـ 2500 جنيه وبنات مصر كلها تقدر تشتريه... دا أنا جبت جاكيت بـ 700 جنيه الشتا اللي فات أمي لحد دلوقتي بتعايرني بيه".

بينما قال آخر: "بتقول الفستان 2500 جنيه أي بنت هاتقدر تجيبه، واضح إنها ما تعرفش إن عيلة ياكلوا ويشربوا ويلبسوا بيه في شهر"، فيما قالت معلقة أخرى: "2500 جنيه ده مرتبات موظفين وفاتحين بيوت لعائلات شوفي بقي كل عيلة كام فرد إزاي بقي أي بنت تقدر تشتري الفستان الرخيص ده بالـ2500 بس".

على الجانب الآخر، أيدت إحدى المعلقات كلام ياسمين صبري، وقالت: "بيتريقوا على ياسمين صبري عشان بتقول فستان بألفين جنيه؟! أومال إنتوا بتجيبوا فساتين بكام يا جماعة؟! إنتوا مش عايشين معانا في الكوكب؟ مش شايفين الأسعار طيب؟!".