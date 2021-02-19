بالأسود القصير.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل بالرقص في شوارع دبي (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مقطع فيديو لها على حسابها الخاص بـ"تيك توك" أشعلت به مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرته بعدها على حسابها بإنستغرام وتداولته عدة حسابات، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام حسن شاكوش وأغنية "بسكوتاية مقرمشة" في شوارع مدينة دبي.

وظهرت سمية بإطلالة جذابة وجريئة في نفس الوقت، اعتمدت فيها على توب باللون باللون الأسود، وجيب جلد قصير وحذاء فضي اللون وأطلقت شعرها منسدلاً على كتفها.

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A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star)





ولاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعي سمية بعد طرحه بساعات قليلة، حيث علق العديد من الجمهور بأن الأغنية كأنها صنعت لها.

يذكر أن سمية كانت قد تسببت في أزمة لمسلسل الفنان محمد رمضان بعدما غادرت كواليس التصوير لتسافر إلى دبي للخضوع لجلسة التصوير التي نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.