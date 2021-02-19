سميرة سعيد تكشف سبب عدم زواجها مجدداً.. وتعرضها للضرب في المدرسة!

حلت الفنانة المغربية سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على شاشة قناة DMC والذي عرض امس الخميس.

وفي الحلقة تحدثت سعيد عن عدم نجاح زيجاتها السابقة وعن الدروس التي تعلمتها من خلال هذه التجارب وقالت: "أنا متوفقتش في البني آدم اللي يكون توأم روحي ".

يشار إلى أنها الفنانة تزوجت مرتين الأولى من الموسيقار هاني مهنا بين العامي 1988 و1994 والثانية من رجل أعمال مغربي وهو مصطفى النابلسي في 1994 وأنجبت منه ابنها الوحيد شادي عام 1995.

كما تطرقت إلى مسيرتها الفنية وإلى الصعوبات التي واجهتها. كما تحدثت عن علاقتها بوالديها. وتطرقت في الحلقة نفسها إلى طفولتها وتعرضها للضرب في المدرسة وللتنمر من زملائها. وقالت: "آثار الضرب علّمت على وجهي وحين عرفت والدتي وقررت أن تذهب معي إلى المدرسة في اليوم التالي لتعاتب المدرس، شاهدها رفاقي في المدرسة واعتقدوا أنها "فرنساوية" وتنمروا عليَّ لأنها كانت ترتدي سروالاً ولأن شعرها كان قصيراً".