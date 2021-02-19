المرأة

سميرة سعيد تكشف سبب عدم زواجها مجدداً.. وتعرضها للضرب في المدرسة!

Lebanon 24
19-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-795335-637493273012904402.jpg
Doc-P-795335-637493273012904402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حلت الفنانة المغربية سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على شاشة قناة DMC والذي عرض امس الخميس.

 

وفي الحلقة تحدثت سعيد عن عدم نجاح زيجاتها السابقة وعن الدروس التي تعلمتها من خلال هذه التجارب وقالت: "أنا متوفقتش في البني آدم اللي يكون توأم روحي ".

 

يشار إلى أنها الفنانة تزوجت مرتين الأولى من الموسيقار هاني مهنا بين العامي 1988 و1994 والثانية من رجل أعمال مغربي وهو مصطفى النابلسي في 1994 وأنجبت منه ابنها الوحيد شادي عام 1995.

 

كما تطرقت إلى مسيرتها الفنية وإلى الصعوبات التي واجهتها. كما تحدثت عن علاقتها بوالديها. وتطرقت في الحلقة نفسها إلى طفولتها وتعرضها للضرب في المدرسة وللتنمر من زملائها. وقالت: "آثار الضرب علّمت على وجهي وحين عرفت والدتي وقررت أن تذهب معي إلى المدرسة في اليوم التالي لتعاتب المدرس، شاهدها رفاقي في المدرسة واعتقدوا أنها "فرنساوية" وتنمروا عليَّ لأنها كانت ترتدي سروالاً ولأن شعرها كان قصيراً".

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2021-02-19
12:00 | 2021-02-19
09:00 | 2021-02-19
23:00 | 2021-02-18
21:00 | 2021-02-18
18:00 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website