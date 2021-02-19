12
o
بيروت
12
o
طرابلس
7
o
صور
12
o
جبيل
7
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
1
o
زحلة
2
o
بعلبك
6
o
بشري
6
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
خبير الموضة الخاص بميلانيا ترامب يكشف للمرة الأولى هذه الأمور عنها
Lebanon 24
19-02-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مغادرة ميلانيا ترامب البيت الأبيض، خرج خبير المظهر الخاص بها عن صمته وكشف بعض الحقائق عنها، وذلك خلال مقابلة أُجريت معه على موقع WWD.
وبدأ المصمّم إيرفيه بيار الذي تولّى الاهتمام بمظهر ميلانيا كلامه بالقول: "كان شرفاً بالنسبة إليّ أن أهتم بمظهر سيدة أميركا الأولى". وأضاف: "التقيت ميلانيا في الثالث من كانون الثاني من العام 2017 بواسطة صديق مشترك. وفي 7 من الشهر نفسه طلبت مني أن اختار إطلالتها لحضور حفل التنصيب منذ 4 سنوات". وتابع: "حينها لم تقدّم لي الكثير من المعلومات وشعرت بأنني أسبح في الضباب... وقلت لها: "تعرفين أنني لست خبير مظهر" فأجابت: "وأنا لم أكن قبل اليوم سيدة أولى. سنتعلّم معاً". وهو ما أعجبه لأنه دلّ برأيه على مرونتها.
وذكر أنه قبل سفر ميلانيا إلى أي مكان، كان يهتم بالإطلالات التي تناسب الثقافات المختلفة. ولفت إلى أنها كانت تفضّل ألاّ يتحدث عن عمله إلى أحد وأن يبقي تفاصيله قيد الكتمان. وأشار إلى أنه تمكن في هذا الإطار من الفصل بين شخصيته كخبير مظهر لدى السيدة الأولى وكمصمّم أزياء. ومن المتوقع، بحسب صحيفة Le Figaro أن يعمل لحسابها حتى بعد انتهاء ولاية زوجها وخروجهما من البيت الأبيض.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
طبيب لبناني بتصريح مفاجئ: لهذا السبب لن آخذ لقاح "فايزر"
Lebanon 24
طبيب لبناني بتصريح مفاجئ: لهذا السبب لن آخذ لقاح "فايزر"
06:46 | 2021-02-19
19/02/2021 06:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة هامة جداً عن لقاح "فايزر".. إليكم ما يجري بعد الجرعة الأولى
Lebanon 24
معلومة هامة جداً عن لقاح "فايزر".. إليكم ما يجري بعد الجرعة الأولى
08:08 | 2021-02-19
19/02/2021 08:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ OTV "خاربة العيلة"
Lebanon 24
الـ OTV "خاربة العيلة"
09:30 | 2021-02-19
19/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وباء صامت" يفتك بأطفال اللبنانيين.. يحتضنون بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات
Lebanon 24
"وباء صامت" يفتك بأطفال اللبنانيين.. يحتضنون بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات
06:29 | 2021-02-19
19/02/2021 06:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هل توقع تنحية القاضي صوان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هل توقع تنحية القاضي صوان؟ (فيديو)
11:46 | 2021-02-19
19/02/2021 11:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2021-02-19
كيفية التغلّب على التأثيرات السلبية الخارجية على سلوك طفلك
18:00 | 2021-02-19
سميرة سعيد تكشف سبب عدم زواجها مجدداً.. وتعرضها للضرب في المدرسة!
15:00 | 2021-02-19
بالأسود القصير.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل بالرقص في شوارع دبي (فيديو)
12:00 | 2021-02-19
هجوم على ياسمين صبري.. والسبب سعر فستانها (فيديو)
09:00 | 2021-02-19
بعد فيديو رقصها على البحر بشكل مثير.. ليليا الأطرش ترد على الانتقادات وهذا ما قالته
23:00 | 2021-02-18
إليكِ أعراض إصابة الطفل بالفوبيا
فيديو
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
18:00 | 2021-02-19
20/02/2021 00:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني العمري: أفكّر بالهجرة من لبنان.. وسوف نترحّم على أيام كورونا!
Lebanon 24
هاني العمري: أفكّر بالهجرة من لبنان.. وسوف نترحّم على أيام كورونا!
13:45 | 2021-02-19
20/02/2021 00:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة رومنسية جان يامان يعرض الزواج على خطيبته.. وكلفة الزفاف خيالية! (فيديو)
Lebanon 24
بطريقة رومنسية جان يامان يعرض الزواج على خطيبته.. وكلفة الزفاف خيالية! (فيديو)
12:00 | 2021-02-19
20/02/2021 00:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact