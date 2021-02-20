هل أنت وفية أم أنانية؟ اكتشفي طباعك من خطوك يدك

خطوط كفك تكشف الكثير من صفاتك وطباعك الشخصية. طالعي خطوط يدك لتعرفي هل أنت امرأة وفية، أو انسانة منفتحة أم أنانية وانطوائية؟

- الخط الطويل:

إن الخط الطويل يعني أنك انسانة منفتحة وتملكين شخصية محبة. أنت من النوع الذي يرغب الجميع ان يتواجد من حوله. ويشير هذا الطول الى ان هناك ميولا الى تصديق القصص الخيالية في بعض الاحيان.

- الخط المتوسط:

ان كان خط قلبك يصل بين الوسط واصبع السبابة، فذلك يعني أنك تملكين توازنا جيدا بين المنطق والعواطف. أنت شخص يملك طبعا سليما وتعتبرين امرأة وفية. سوف تتمتعين بالنجاح في علاقاتك العاطفية ولن تتأثري بمشاكل الحب.

- الخط القصير:

يشير الخط القصير الى انك شخص إما ينطوي على نفسه أو هو أناني.