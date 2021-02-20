فيديو لسيرين عبد النور قبل النوم يُشعل مواقع التواصل.. شاهدوه

لا يزال مقطع الفيديو العفوي الذي شاركته الفنانة سيرين عبد النور مع متابعيها على تطبيق انستغرام والذي يجمعها بابنها كريستيانو، يحدث ضجة كبيرة بين المشاهدين، الذين تغزلوا بجمال الطفل الذي بات يشتهر بحركاته البريئة وكلماته الطريفة.

وظهرت سيرين في المقطع على السرير قبل النوم، وهي تحاول ان تحدث طفلها وتغبر له ان حبها الكبير له قبل ان يغفو، ليبدأ ببراءة يعانقها ويقبلها، ثم تصنعت أمامه الوجع، فعاد إلى تقبيلها مجدداً ويدلل والدته بحب وحنية.

وعلقت سيرين على المقطع "طيب قلبي قلبي قلبي"، ونال اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بالطفل الذي يحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص سيرين على نشر مقاطع فيديو له، وغالبا ما يظهر فيها بأنه طفل مشاغب وذكي وعفوي ودلوع.