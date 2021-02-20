أصالة تغني "بنت الجيران".. وتشعل مواقع التواصل (فيديو)

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع بفيديو ظهر فيه في إحدى السهرات بصحبة الفنانة أصالة وهي تغني معه مهرجان "بنت الجيران" وسط تفاعل كل الحضور.

وعبّر شاكوش، عن سعادته بمشاركة أصالة الغناء وعلق على الفيديو: "اتشرفت إني غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة، سكر محلي".

يذكر أن أصالة ظهرت مع النجم أمير كرارة، الأيام الماضية في برنامجه الشهير "سهرانين"، وعبرت عن حبها لأغاني المهرجانات وأكدت على حبها لأغنية "بنت الجيران".

وكشفت أصالة في البرنامج عن الألم الروحي الذي عاشته بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بعد أن نشر الأخير صورة له مع اللبنانية نيكول سعفان، في سهرة خاصة احتفلت فيها الأخيرة بأعياد الميلاد، حيث أكدت أصالة أنها لم تكن تعرف قبل تلك اللحظة معنى الألم الروحي.