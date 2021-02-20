سميرة سعيد تتحدث عن الطبيب نفسي: "بكلم نفسي ساعات"

أكدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أنها لم تذهب لطبيب أمراض نفسية في حياتها، لكنا لا ترفض الفكرة، لأن ذلك ليس عيباً.

وأشارت في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، إلى أنها حينما تشعر بالضغوط والضيق وترغب في الحديث مع أي شخص، تغلق على نفسها غرفتها وتشغل موسيقى بصوت عالٍ إلى أن تخرج من هذه الحالة، وأحيانا تتحدث مع نفسها، لذلك لا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.

وأوضحت، أنه حلم من أحلامها أن تظل تعيش طوال حياتها بين مصر والمغرب مثلما تفعل دائماً، حتى في حال توقفها عن الغناء، مشيرة إلى أنها لا تعتبر حياتها في مصر غربة، فمنزلها وحياتها واستقرارها هنا، إلى جانب زيارتها المستمرة لأهلها في المغرب على مدار العام، ولكن الفترة الأخيرة والكورونا أبعدتها عن السفر للمغرب.

وتابعت: "أتمنى أن أكون لآخر نفس في حياتي أظل أسير على قدمي، لأن لدى هاجساً من المرض في حياتي"، مضيفة أن لديها عقدة من الظلام وتخاف أن تصبح لا ترى شيئًا، وحتى على مستوى الأشخاص تحب أن تكون الأمور واضحة، وتابعت: "كما أنني شخصية خجولة جداً رغم كل الحياة والخبرة والتجارب التي مررت بها".