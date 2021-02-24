المرأة

تذكروا كيف كانت يارا في بداياتها في "كأس النجوم"... هل تغيرت كثيراً؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2021 | 09:00
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استعاد عدد من محبي ومعجبي الفنانة يارا فيديو من بداياتها ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "وحشتني" للفنانة سعاد محمد. وبدا أنها كانت تشارك في برنامج المواهب "كأس النجوم".

 

وظهر على الشاشة اسمها الحقيقي كارلا برقاشي. ولفتت الأنظار بشكلها حيث رأى الكثير من المتابعين أنه مختلف تماماً عن ذلك الحالي. وتساءلوا عن مدى خضوعها لعمليات تجميل وهو ما نفاه آخرون لافتين إلى أن الفنانة أجرت تعديلات بسيطة.

A post shared by divanista - ديفانيستا (@arabcelebritiesofficial)


 
 

يشار إلى أن يارا شاركت في البرنامج الذي عرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال في العام 1998 وفازت بالمرتبة الأولى. وبعد غياب عادت إلى الساحة الفنية في العام 2004 من خلال فيديو كليب "حب كبير".

 

وأصدرت يارا ألبومها الأول بالعنوان نفسه في العام التالي. وقدمت ديو "أخدني معك" بالتعاون مع فضل شاكر في العام 2006. وفي العام 2007 أطلقت أغنيتها الخليجية الأولى وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً. ويبدو من خلال الصور التي تنشرها على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أنها تقيم حالياً في دبي.

المصدر: لها
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