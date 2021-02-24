هذه أسباب غيرة الآخرين منكِ وفق الأبراج

قد يكون من الصعب أن تتفهي ما الذي يجعل الآخرين يغارون منك بشكل لا يصدق وهكذا، سواء كان الأمر يتعلق بالصفات الجسدية أو نجاحك في العمل، فهناك العديد من الأشياء التي تجعل من المستحيل على الآخرين ألا يشعروا بالغيرة منك.

ويمكن أن يكون علم الفلك والأبراج طريقة رائعة لتحديد صفاتك الدقيقة والرائعة التي تُميزك عن غيرك حتى يغار منك الجميع؟ فهل تملكين المقومات الجمالية الخارجية، أم تملكين شخصية رائعة؟ أم انه يصعب تحديد السبب الفعلي لأن هناك ذلك السحر الذي لا يمكن معرفة مصدره؟ وفي ما يأتي، الأسباب الكامنة وراء غيرة الآخرين منك حسب الأبراج!

الحمل

لا تخافين من أي شيء كان، أو على الاقل لا تسمحين للخوف، حين تشعرين به، يمنعك من القيام بما تريدين القيام به، وطاقتك لا تنضب ودائماً مستعدة للبدء من الصفر مهما كان عمرك، وانت دائماً تسبقين الآخرين بعشرات الخطوات في كل ما تقومين به، وطاقتك وعدم خوفك من شيء يجعلانك تبدين للآخرين بانك من النوع الذي لا يهزم والذي يمكنه القيام بكل ما يريد القيام به وهذا ما يجعلهم يغارون.

الثور

لا تهتمين على الإطلاق لما يظنه أي شخص كان، وتقومين بما تريدين القيام به من دون أي قيود وهذه الحرية تجعل الآخرين يتمنون لو يملكون قوتك وقلة اكتراثك هذه، وهذا ما يجعلهم يغارون منك طوال الوقت.

الجوزاء

بالنسبة الى شخص يملك موهبة مميزة في الحديث انت لست فقط مجرد كلمات من دون أفعال، وتملكين الكثير من الأفكار المبدعة والقدرة على تحويل الأفكار هذه الى واقع يعود عليك بالفائدة، والجميع يتمنى لو يملك موهبتك في تحويل الأحلام الى واقع معاش.

السرطان

يغارون الآخرون من قدرتك على المحافظة على علاقاتك، وكل ما يتعلق بك من ناحية الحياة العائلية أو الغرامية أو الزوجية مغلف بالكثير من الحب والآمان، وهذا الحب نادر ومريح جداً والكل يتمنى لو كان يملك القدرة على الشعور به وتحويل حياتهم الى ما يشبه حياتك.

الأسد

لا تسمحين لأي شخص كان بالعبث معك، أنت قوية وتملكين قناعاتك الخاصة التي لا يؤثر عليها أي شخص كان، أنت من النوع الذي لا يمكن إستغلاله، أو إساءة معاملته أو التعامل معه بدونية وهذه القوة تجعلهم يغارون منك.

العذراء

كل مشكلة ولها العذراء لحلها..موهبتك في حل جميع النزاعات والمشاكل خرافية والكل يقصدك من اجل مساعدتهم على حل مشاكلهم حين لا يتمكنون من القيام بذلك بأنفسهم، ورغم مساعدتك لهم فهم يشعرون بالكثير من الغيرة لانهم يتمنون لو كانوا مثلك.

الميزان

أنت الضوء الذي يجذب الجميع.. بغض النظر عن عدد الشخصيات المثيرة للإهتمام التي قد تتواجدين معها، أنت دائما تبرزين وتسحرين وهذا يجعلك موضع غيرة الجميع، الأمر معك بالفطرة وهذا ما يجعله فعالًا.. فانت ساحرة وإجتماعية وتحبين نفسك بكل صدق ما يجعل مهمة حب الآخرين لك سهلة جدًا..

العقرب

تركيزك مخيف.. حين تقررين القيام بأمر ما العالم كله يختفي ولا تفكرين سوى بانجاز ما عليك إنجازه، احيانًا المهام التي تبدو مستحيلة تقومين بتحويلها الى واقع وانجازها بافضل طريقة ممكنة وهذا ما يجعلهم يغارون منك.

القوس

تحولين كل شيء الى ما هو ممتع ومثير للإهتمام، وتملكين موهبة تحويل الظلمة الى ضوء ساطع لأنك إنسانة متفائلة مرحة وتملكين مخزوناً ينبض بالطاقة الإيجابية، وتجعلين الآخرين يشعرون بشكل أفضل حيال أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم.. ولذلك هم يغارون منك رغم ان مميزاتك المتفائلة تجعلهم يشعرون بشكل أفضل، لكن ما باليد حيلة، الغيرة موجودة.

الجدي

لا تستسلمين.. مهما كانت الامور الصعبة ومهما كانت المهام التي عليك القيام مُعقدة، انت تضعين كل جهودك مهما تطلبت من وقت وجهد وتقومين بإنجازها. إنضباطك هذا وتصميمك يجعلان الجميع يغارون منك.

الدلو

تملكين وجهة نظر فريدة من نوعها حول كل ما يحدث في العالم، ومفهومك للأمور يختلف كلياً عن مفهوهم، ومع ذلك تتقبلين كل الآراء وتحترمينها، وبما انك تملكين قلباً كبيراً فانت تحاولين ما بوسعك لجعل حياة كل مظلوم افضل.. وكل هذه الخصال تجعلهم لا يغارون فحسب بل يشعرون بالحسد الكبير لانهم لا يعرفون سبيلاً ليصبحوا مثلك.

الحوت

تملكين عقلاً لا يشبه سوى نفسه، أما مشاعرك فهي خارج هذا الكوكب وحسك الأبداعي لا حدود له، وهذه العوامل مجتمعة تجعلهم يغارون وبشدة لأنهم مهما حاولوا فهم سيجدون انفسهم معجبين وبشدة بما تملكين وبما تفعلين.