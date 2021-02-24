المرأة

هجوم على مايا رعيدي بسبب قرارها ترك لبنان والإقامة بدبي.. وهي ترد بفيديو وصورة خاصة!

Lebanon 24
24-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-796926-637497641222425702.jpg
Doc-P-796926-637497641222425702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا تزال ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تتعرض لهجوم قاس وانتقادات قوية من قبل بعض اللبنانيين بعد قرارها بترك لبنان والسفر الى دبي والإقامة بشكل دائم هناك.

 

وتجاهلت رعيدي الانتقادات التي وجهت لها من خلال صورة تجمعها بالنجم المصري عمرو دياب خلال إطلاق عطره الجديد الذي يحمل اسمه مع رقم 34 في دبي.

 

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)


 

وتداخل رواد مواقع التوصل مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه مايا وهي توثق مشاركتها بإطلاق العطر.

 

 

وبدأت الانتقادات بحق مايا بعد تصريحاتها في لقاء مع برنامج ET بالعربي خلال تواجدها في أحد المحلات للتسوق وشراء الأثاث والديكورات لمنزلها الجديد في دبي، معلنة نقل إقامتها الى دبي بسبب الأوضاع في لبنان وقالت: "بعتبر دبي بيتي الثاني ولكن دائماً سأنزل الى لبنان وانا عادة أزور دبي كثيراً ولكن بسبب فيروس كورونا يفضل أن نبقى في مكان واحد".

 
 
المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:00 | 2021-02-24
06:00 | 2021-02-24
23:00 | 2021-02-23
21:00 | 2021-02-23
18:00 | 2021-02-23
15:00 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website