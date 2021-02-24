هجوم على مايا رعيدي بسبب قرارها ترك لبنان والإقامة بدبي.. وهي ترد بفيديو وصورة خاصة!

لا تزال ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تتعرض لهجوم قاس وانتقادات قوية من قبل بعض اللبنانيين بعد قرارها بترك لبنان والسفر الى دبي والإقامة بشكل دائم هناك.

وتجاهلت رعيدي الانتقادات التي وجهت لها من خلال صورة تجمعها بالنجم المصري عمرو دياب خلال إطلاق عطره الجديد الذي يحمل اسمه مع رقم 34 في دبي.

وتداخل رواد مواقع التوصل مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه مايا وهي توثق مشاركتها بإطلاق العطر.

وبدأت الانتقادات بحق مايا بعد تصريحاتها في لقاء مع برنامج ET بالعربي خلال تواجدها في أحد المحلات للتسوق وشراء الأثاث والديكورات لمنزلها الجديد في دبي، معلنة نقل إقامتها الى دبي بسبب الأوضاع في لبنان وقالت: "بعتبر دبي بيتي الثاني ولكن دائماً سأنزل الى لبنان وانا عادة أزور دبي كثيراً ولكن بسبب فيروس كورونا يفضل أن نبقى في مكان واحد".