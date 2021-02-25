هل تفكرين بتجميد البويضات؟ طبيب لبناني يكشف عن ابتكار جديد

كتبت جنى جبور في "نداء الوطن": "ليس غريباً أن تتراجع نسب الانجاب في بلد تعصف به المشاكل من كل حدبٍ وصوب، ما يفسر تحوّل "تجميد البويضات" الى خيار جذاب بشكل متزايد بالنسبة الى اللبنانيات. وإذا كنت تفكرين في تجميد بويضاتك، من المرجح أنك ترغبين في معرفة احتمالات الحمل لديك قبل المحاولة. أصبح هذا الخيار اليوم متوافراً بواسطة آلة حاسبة افتراضية طوّرها الطبيب اللبناني حسام عبد الرضا.يتطلع كثير من النساء الى تمديد سنوات الانجاب، وإيقاف الساعة البيولوجية للبويضة وزيادة فرص الانجاب لاحقاً. وتختلف الاسباب الكامنة وراء هذا القرار، فثمة من تواجه مشاكل صحية تجعلها عرضةً لعلاج كيماوي يؤثر بشكل كبير على مخزون المبيض، ومن ثم القدرة على الإنجاب، وثمة من تقوم بذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية.تطبيق "O-Cal"أما في لبنان فقد ارتفع الطلب على التجميد بشكل كبير في الفترة الأخيرة بحسب الدكتور حسام عبد الرضا، الاختصاصي في تقنيات حفظ الخصوبة، علاج ضعف الخصوبة والتقنيات المساعدة على الحمل، والجراحة النسائية والتوليد ويقول: "تؤمن هذه الخطوة الراحة النفسية للمرأة. هذا ما دفعني الى ابتكار تقنية جديدة في لبنان والعالم العربي اسمها "O-Cal"، وهي عبارة عن آلة حاسبة افتراضية صممت بناءً على دراسات عالمية ونتيجة التجارب في الجمعية اللبنانية للتوليد، تسمح لكل سيدة بالإطلاع على نسبة احتمال نجاح الانجاب لديها بعد تجميد البويضات، وبالتالي معرفة ما ينتظرها بشكل علمي بعيداً من التفاؤل أو التشاؤم". لقراءة المقال كاملاً