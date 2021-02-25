بعد قراءة هذا الخير.. ستتخلّين عن مناديل إزالة المكياج للأبد!





بالنظر إلى أهمية استخدام منظف الوجه العالي الجودة والماء الدافئ لإزالة الأوساخ الزائدة، فإن استخدام المنديل ببساطة لا يكفي على الأرجح لمنح بشرتك ما تحتاج إليه. تنطوي إزالة مكياجك على أكثر من مجرد تمريرة سريعة، كما قد يبدو الأمر غير مريح. غالباً ما تترك هذه المناديل وراءها الأوساخ والزيوت التي قد تؤدي بمرور الوقت إلى انسداد المسام والتهيج وحتى التهيج من المنتجات الباقية على الجلد.



إليكِ أسباب ستجعلكِ حتماً تتخلّين عنها إلى الأبد: عندما انطلقت مناديل إزالة المكياج لأول مرة في عالم الجمال، توافد الناس عليها بأعداد كبيرة. بدلاً من الاضطرار إلى غسل وجهك، كل ما عليك فعله هو سحب منديل وفركه بالكامل، أليس كذلك؟ لكن اتضح أن مناديل الوجه قد تضر أكثر مما تنفع.بالنظر إلى أهمية استخدام منظف الوجه العالي الجودة والماء الدافئ لإزالة الأوساخ الزائدة، فإن استخدام المنديل ببساطة لا يكفي على الأرجح لمنح بشرتك ما تحتاج إليه. تنطوي إزالة مكياجك على أكثر من مجرد تمريرة سريعة، كما قد يبدو الأمر غير مريح. غالباً ما تترك هذه المناديل وراءها الأوساخ والزيوت التي قد تؤدي بمرور الوقت إلى انسداد المسام والتهيج وحتى التهيج من المنتجات الباقية على الجلد.إليكِ أسباب ستجعلكِ حتماً تتخلّين عنها إلى الأبد:



مناديل المكياج مليئة بالمواد الكيميائية القاسية والضارة التي تعطل توازن درجة الحموضة في بشرتك وغطائها الحمضي. الغلاف الحمضي هو طبقة واقية من بشرتك تحمي من الأوساخ والشوائب، وتحبس الرطوبة والزيوت الطبيعية. تُعد الطبقة مهمة للغاية لصحة بشرتك، وتُزال عند استخدام المناديل. ليس ذلك فحسب، بل إنه يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة.

تحتوي مناديل إزالة المكياج المبللة بالمواد الحافظة والكحول كعامل مضاد للتشكيل، لتترك بشرتك نظيفة. ومع ذلك، فإن المواد الحافظة والكحول قد تكون ضارة لأنواع مختلفة من الجلد، خاصة البشرة الحساسة. إذا لاحظت احمرار بشرتك أو احمرارها بعد الاستخدام، فمن المرجح أن بشرتك تتسول للحصول على مواد كيميائية أقل.

كل هذه الأسباب ليست كافية، حيث يُتخلّص من 9.3 مليون منديل في المرحاض كل يوم، فيما أن المناديل المبللة مسؤولة عن 93% من انسداد المجاري في المملكة المتحدة. تتكون معظم مناديل إزالة المكياج من القطن والبوليستر والحرير الصناعي والبولي بروبيلين، ولا يتحلل أي منها سريعاً. المناديل قاسية على بشرتك وعلى كوكب الأرض أيضاًمناديل المكياج مليئة بالمواد الكيميائية القاسية والضارة التي تعطل توازن درجة الحموضة في بشرتك وغطائها الحمضي. الغلاف الحمضي هو طبقة واقية من بشرتك تحمي من الأوساخ والشوائب، وتحبس الرطوبة والزيوت الطبيعية. تُعد الطبقة مهمة للغاية لصحة بشرتك، وتُزال عند استخدام المناديل. ليس ذلك فحسب، بل إنه يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة.تحتوي مناديل إزالة المكياج المبللة بالمواد الحافظة والكحول كعامل مضاد للتشكيل، لتترك بشرتك نظيفة. ومع ذلك، فإن المواد الحافظة والكحول قد تكون ضارة لأنواع مختلفة من الجلد، خاصة البشرة الحساسة. إذا لاحظت احمرار بشرتك أو احمرارها بعد الاستخدام، فمن المرجح أن بشرتك تتسول للحصول على مواد كيميائية أقل.كل هذه الأسباب ليست كافية، حيث يُتخلّص من 9.3 مليون منديل في المرحاض كل يوم، فيما أن المناديل المبللة مسؤولة عن 93% من انسداد المجاري في المملكة المتحدة. تتكون معظم مناديل إزالة المكياج من القطن والبوليستر والحرير الصناعي والبولي بروبيلين، ولا يتحلل أي منها سريعاً.

إزالة الطبقة الواقية من بشرتكِ

إذا كنت تستخدمين مناديل مكياج ومقشر، فهذا يشبه إزالة الطبقة الواقية من بشرتك تماماً.

التنظيف السطحي

لا تُصنّع المناديل المبللة لتستخدم في تنظيف البشرة، فهي مصممة لتفكيك جزيئات المكياج. لذلك إذا كنت تمسحين وجهك بها، فمن المحتمل أن تبقى كمية كبيرة من بقايا المكياج والملوثات في مسامك وتسدها.

بشرة متهيّجة

لا تريدين أن تلطخ بشرتك الكيماويات القاسية، خاصة إذا كانت على الجانب الحساس. مناديل المكياج تترك وراءها بشرة أكثر عرضة للتهيّج والكسر. علاوة على ذلك، لا يصلح استخدامها كمزيل للآيلاينر والماسكارا لأن أنسجة العين حساسة للغاية.

ماذا يجب أن تفعلي بدلاً من ذلك؟

1. استخدمي مناديل قابلة لإعادة الاستخدام أو مناديل مصنوعة من الخيزران لإزالة مكياجك.

2. التنظيف المزدوج: يُعد التنظيف المزدوج طريقة أكثر فاعلية لإزالة المكياج، حيث تنظفين أولاً وجهك بمنظف زيتي، ثم باستخدام منظف عادي. هذه الطريقة تزيل كل جزيئات المكياج من وجهك ثم تنظف الأوساخ والشوائب من مسامكِ، دون الإخلال بتوازن درجة الحموضة في بشرتك.