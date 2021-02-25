تعرفوا الى الزوج الأول لهيفا وهبة.. إبنتها زينب نشرت صورة

نشرت زينب فياض إبنة الفنانة هيفا وهبي منذ مدّة صورة قديمة لوالدها أي الزوج الأول لهيفا عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام"، حين كان يمتطي الخيل مشاركًا في سباق.



الصورة التي نشرتها زينب ليست واضحة كثيرًا لوالدها، لكنها شاركتها مع جمهورها لتعبر له عن حبها الكبير اذ أرفقتها بقلب.