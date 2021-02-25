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المرأة
تعرفوا الى الزوج الأول لهيفا وهبي.. إبنتها زينب نشرت صورة
Lebanon 24
25-02-2021
|
15:00
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نشرت زينب فياض إبنة الفنانة هيفا وهبي منذ مدّة صورة قديمة لوالدها أي الزوج الأول لهيفا عبر خاصية "ستوريز" على "انستغرام"، حين كان يمتطي الخيل مشاركًا في سباق.
الصورة التي نشرتها زينب ليست واضحة كثيرًا لوالدها، لكنها شاركتها مع جمهورها لتعبر له عن حبها الكبير اذ أرفقتها بقلب.
المصدر: الجرس
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