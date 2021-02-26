هذه الأبراج تتغيّر كليًا حين تكون أمام الحبيب فمنها من يخفي رومانسيته عن الناس ويظهرها لمن يحب فقط ومنها من يخفي عن الحبيب مزاجيته وغضبه السريع.الجوزاءملك الشخصيات والمزاجات المتعددة والمتغيّرة، برج الجوزاء، الذي يستطيع أن يكون اجتماعي الى أبعد الدرجات وبعدها ينقلب ليصبح الأكثر انطوائية في التاريخ، يعرف صفاته هذه ولكنّه يتماسك جدًا أمام الحبيب فيكون الهادئ المتوازن والناضج في الجلسات، بينما أمام الأصدقاء يفجّر كل مواهبه!العذراءيظهر برج العذراء بالشخصية المثالية والناضجة جدًا أمام الناس والتي تستطيع أن تشع عواطفها جانبًا، ولكن أمام الحبيب ينقلب ليصبح الشخص الرومانسي، الدلوع، الذي يريد الكثير من الاهتمام والحب بشكل دائم، والذي سريعًا ما يحزن وينطوى على نقسه وينهار متى أهمله الحبيب. ﻿العقربيختار برج العقرب دائمًا أن يخفي تفاصيل حياته الشخصية والعاطفية، كي لا يعرف من حوله شخصيته الحقيقية مع الحبيب، فهو القوي أمام الناس والمرح والذي يبدو وكأنه غاضب. هو في الواقع حساس جدًا مع الحبيب، سخيّ الدمع، متطلّب جدًا ومزاجه يعتمد على نظرة الحبيب له واهتمامه به.