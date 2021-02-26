حسب الابراج هؤلاء هن النجمات الأكثر قوة.. هل أنتِ من بينهن؟

تتميز النجمات الاكثر قوة بحسب الابراج بصفات شخصية تجعل كلاً منهن تؤثر بشكل كبير على حياة الاشخاص الآخرين وعلى مواقفهم وافكارهم وتوجهاتهم. كما انهن يتسمن بالكثير من الجاذبية وبالكاريزما التي تجعل حضورهن مميزاً وفريداً في كل مكان يذهبن اليه.

النجمات الاكثر قوة

برج الاسد





من مواليده: سلاف فواخرجي، رولا سعد، سمية الألفي، منة شلبي، كارول سماحة، هبة مجدي، ماريا، مديحة كامل، شيماء سيف، يسرا اللوزي، وعد، رندا البحيري، ميساء مغربي.





برج السرطان

يمكن النجمة مولودة السرطان ان تأخذ بعض القرارات الصعبة بعيداً عن الانفعال. وهي تتسم بالحكمة والقدرة على السيطرة على الغضب في الاوقات الصعبة. كما انها غير قابلة للاستفزاز ولا يمكن دفعها الى تغيير مواقفها بسهولة. ولهذا فهي لا تحتاج الى اي مستشار ولا اي مساعد يعينها على اخذ الخطوات في الاوقات الحرجة. فهي مقدامة ومغامرة ولا تهاب مواجهة المصاعب. كما انها لا تخشى خوض الصراعات ولا اداء المهمات التي تعجز عن اتمامها الاخريات. وهي تثق بنفسها الى حد كبير. تتميز النجمة التي تنتمي الى برج الاسد بأنها الاكثر قوة في صفوف النجمات فهي لا تتمتع بالجمال فقط، بل انها تتسم بالشخصية الفريدة والجذابة والمؤثرة. وهذا ما يظهر من خلال حضورها في عملها امام جمهورها كما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا من المفيد ان تقدم النصائح لمتابعيها حيث يمكن ان تساعد على تغيير بعض سلوكياتهم الخاطئة وافكارهم غير المناسبة للواقع وقراراتهم غير الصائبة. ومن صفات هؤلاء القدرة على السيطرة وفرض السلطة. ولهذا من غير الممكن الحصول على تنازل منهن في اي مجال. فهن يأخذن القرار الحاسم والصائب في الكثير من المواقف. ولهذا يبقى النجاح حليفهن بشكل شبه دائم. اما الاخفاق فهو لا يكسر اياً منهن بل يساعدهن على تعلم الدروس المفيدة.من مواليده: سلاف فواخرجي، رولا سعد، سمية الألفي، منة شلبي، كارول سماحة، هبة مجدي، ماريا، مديحة كامل، شيماء سيف، يسرا اللوزي، وعد، رندا البحيري، ميساء مغربي.يمكن النجمة مولودة السرطان ان تأخذ بعض القرارات الصعبة بعيداً عن الانفعال. وهي تتسم بالحكمة والقدرة على السيطرة على الغضب في الاوقات الصعبة. كما انها غير قابلة للاستفزاز ولا يمكن دفعها الى تغيير مواقفها بسهولة. ولهذا فهي لا تحتاج الى اي مستشار ولا اي مساعد يعينها على اخذ الخطوات في الاوقات الحرجة. فهي مقدامة ومغامرة ولا تهاب مواجهة المصاعب. كما انها لا تخشى خوض الصراعات ولا اداء المهمات التي تعجز عن اتمامها الاخريات. وهي تثق بنفسها الى حد كبير.

من مواليده: نوال الزغبي، هبة نور، نيكول سابا، شيرين رضا، أمل العوضي، غادة عبد الرازق، نرمين الفقي.





برج الحمل

تتمتع النجمة مولودة الحمل بموهبة فطرية تساعد على تحليل المواقف بسرعة وعلى اخذ القرارات السريعة والعاجلة. كما انها تصبح سيدة المواقف ويطغى حضورها على الآخرين. لكنها قد ترتكب بعض الاخطاء بسبب انفعالها احياناً. ولهذا لا بد من تقديم الدعم لها في بعض الاوقات. وهي تحتاج في هذه الحالة الى الاستشارة والمساعدة والا فإنها من الممكن ان تلفت الانظار اليها بعفويتها الزائدة.

من مواليده: نادية الجندي، باسكال مشعلاني، صبا مبارك، دنيا بطمة، سوسن بدر.





برج العقرب

تتمتع النجمة مولودة العقرب بقوة الشخصية والحدس والتنبه واليقظة. وهي تميل الى ابراز قوتها والى لفت الانظار. ومن الممكن ان يفهمها بعض الاشخاص بشكل خاطئ وان يصدروا عليها الاحكام. وقد تكون هذه الاحكام ظالمة في بعض الاحيان. الا انها تحسن الخروج من المواقف الصعبة وتخطي الظروف الحرجة. وهذا ما يمكن ان يجنبها مواجهة المشاكل ويساعدها على تخطي العقبات وخصوصاً على المستوى المهني. اما شخصيتها الجذابة فهي تتيح لها الحصول على عفو الآخرين وعلى محبتهم وتقديرهم. ولهذا تعتبر من النجمات الاكثر قوة حسب الابراج.

من مواليده: منى زكي، امينة خليل، ديانا كرازون، ميس حمدان، زهرة عرفات، فوز الشطي.