أقنعة شهيّة ومفيدة جداً للبشرة من الفاكهة الإستوائية... جربيها!







للتمتّع ببشرة رائعة وحيوية حضّري الأقنعة الطبيعية بنفسك، واستمتعي بفوائدها الكثيرة، ولا تنسي أن تدلّلي زوجك معك، فالرجال أيضاً بحاجة لهذه الأقنعة الرائعة. الفاكهة الإستوائية لذيذة جداً ومغذيّة، وتأثيرها في البشرة لا يقلّ فاعلية عن فوائدها الجمّة التي تقدّمها لصحّة الجسم. هذه الفاكهة غنيّة بمضادات الأكسدة، وأحماض الفاكهة، والأنزيمات المفيدة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة، تقشيرها وتجديدها، وترطيبها.للتمتّع ببشرة رائعة وحيوية حضّري الأقنعة الطبيعية بنفسك، واستمتعي بفوائدها الكثيرة، ولا تنسي أن تدلّلي زوجك معك، فالرجال أيضاً بحاجة لهذه الأقنعة الرائعة.

فاكهة التنّين Dragon Fruit لمحاربة التجاعيد



يمكن أن يؤدي نمط الحياة السيئ، قلّة النوم، التأثير السلبي للجذور الحرّة، سوء التغذية، وأضرار أشعة الشمس إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة كالخطوط الدقيقة والتجاعيد، وفاكهة التنّين مثالية لتحسين حالة البشرة عند استعمالها بشكل قناع ثلاث مرّات في الأسبوع.





إذا كنت تتمتعين ببشرة طبيعية خالية من المشاكل، يمكنك استخدام قناع البابايا كعلاج مرطب وملطّف. بإضافة مكوّنات أخرى كالموز أو الخيار أيضاً) مع البابايا، يمكنك تجديد بشرتك المتعبة والباهتة. هذا القناع مثالي أيضاً للبشرة الحسّاسة لأنه لا يثيرها.



اخلطي المكوّنات معاً للحصول على قوام كثيف. ضعيه على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسليه بماء فاتر. جفّفي بشرتك بطريقة التربيت، ووزّعي الكريم المرطب. البابايا لإحياء البشرة العاديةإذا كنت تتمتعين ببشرة طبيعية خالية من المشاكل، يمكنك استخدام قناع البابايا كعلاج مرطب وملطّف. بإضافة مكوّنات أخرى كالموز أو الخيار أيضاً) مع البابايا، يمكنك تجديد بشرتك المتعبة والباهتة. هذا القناع مثالي أيضاً للبشرة الحسّاسة لأنه لا يثيرها.اخلطي المكوّنات معاً للحصول على قوام كثيف. ضعيه على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسليه بماء فاتر. جفّفي بشرتك بطريقة التربيت، ووزّعي الكريم المرطب.

التوت الأزرق لمعالجة البثور



إذا كانت بشرتك معرّضة لظهور البثور، اهرسي كوباً من حبّات التوت الأزرق، وأضيفي بضع قطرات من الليمون، والقليل من الكركم لأن هذا المكوّن له تأثير رائع في الشوائب.