المرأة

صور نادرة لشقيقة وزيرة لبنانية.. زوجها أمير مغربي!

Lebanon 24
27-02-2021 | 09:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور نادرة وبالأسود والأبيض للمياء الصلح، شقيقية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة. 
 
وفي الصور، تظهر الصلح (مواليد العام 1938) إلى جانب زوجها المغربي الأمير عبد الله العلوي، نجل محمد الخامس، ملك المغرب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
والصلح هي ابنة الرئيس السابق رياض الصلح، ولها شقيقتان منى وليلى. 
 
وتزوجت الصلح في 8 تشرين الثاني 1959، بحضور شيخ الإسلام سيدي محمد بن العربي العلوي وعدد من العلماء اللبنانيين، وبعض أفراد الأسرة الملكية المغربية.

واستمر زواجهما حتى عام 1983 وأنجبا مولاي هشام، لالة زينب، ومولاي إسماعيل.
 
المصدر: رصد لبنان 24
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