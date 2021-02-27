المرأة

صيحة جمالية غريبة تغزو TikTok اليوم.. هل جربتها؟

Lebanon 24
27-02-2021 | 15:00
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من فرك البطاطا على وجهك إلى مكياج منطقة تحت العين، يشتهر TikTok باتجاهات الجمال الغريبة وحيل العناية بالبشرة.
 
 
 


ومن بين صيحات المكياج الشائعة التي تتفجر حالياً على TikTok هي النمش الزائف. يضيف الشباب النمش الزائف إلى روتين مكياجهم، ويضعون نقاطاً صغيرة من المكياج حول أنوفهم ووجناتهم.
 
 
 


هذا الاتجاه شائع جداً، في الواقع، إن إحدى العلامات التجارية ابتكرت منتجاً فقط لتطبيق النمش الزائف على وجهك.

في هذا الاطار، قالت خبيرة المكياج رينيه لويز بحسب موقع "نواعم" إن النمش المزيّف يمكن استخدامه لجعل البشرة تبدو "صحية ومشمسة"، واستخدامها لتغطية "العيوب المزعجة"، ضربة مزدوجة! تميل النمش إلى الظهور في الشمس، لذا فإن إضافتها إلى وجهك في أعماق الشتاء يمكن أن تكون طريقة مؤكدة لمحاكاة توهج الصيف الذي فقدناه جميعاً.
 
 
 
 


النمش "يثير شعوراً بالنضارة الشبابية"، لذلك إذا كنت تحاولين اختيار مظهر بدون مكياج، فإن النمش هو حركة قوية. يميل كريم الأساس العالي التغطية إلى تغطية النمش، لذا فإن وجود نمش مرئي - حقيقي أو مزيف - يلمح إلى المظهر الطبيعي.

المصدر: نواعم
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