المرأة

لإزالة دهون البطن.. إتبع رجيم الـ24 ساعة السريع

Lebanon 24
27-02-2021 | 22:00
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من أجل خسارة الوزن ونسف الدهون، وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن، لا بد من اتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول الخضار والفاكهة والأطعمة الغنية بالألياف، والامتناع عن استهلاك الدهون الضارّة والسكريات.

كذلك من المفيد بين الحين والآخر اتباع حمية مؤقتة قصيرة الأمد لإزالة "الكرش" وتحسين شكل القوام. ولهذا ننصح بتطبيق هذا الرجيم لمدة لا تزيد عن 24 ساعة.

الساعة 8 صباحاً: كوب من الماء الفاتر مع القليل من عصير الليمون.

الساعة 10: كوب من الماء مع كوب من عصير التفاح أو البرتقال.

الساعة 12: كوب من الشاي الأخضر من دون سكر.

الساعة 1: كوب من الماء البارد مع كوب من عصير الجزر.

الساعة 3: كوب من الشاي من دون سكر.

 

الساعة 5: كوب من العصير الطبيعي.

الساعة 7: كوب من الشاي الأخضر من دون سكر.

الساعة 9: كوب من الماء مع كوب من عصير الغريب فروت.

الساعة 10: كوب من الماء الفاتر مع بضع نقاط من عصير الليمون.

ومن الأفضل عدم اتباع هذا الرجيم لأكثر من 24 ساعة لمنع حدوث النقص في بعض المغذيات الأساسية.

المصدر: لها
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