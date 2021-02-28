بعد مشهد الاستحمام في البانيو.. نجمة مواقع عربية ترقص بالبطانيّة فقط! (فيديو)

أثارت نجمة المواقع السعودية الشهيرة فوز العتيبي موجة غضب جديدة بسبب فيديو نشرته مؤخراً على حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات".

وأطلت العتيبي تلف بطانية فقط على جسمها، خلال رقصها قبل الارتماء فوق زوجها أحمد السالم.

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A post shared by Fouz Alotaibi 🇸🇦 فوز العتيبي (@steel_27)





وتعرضت على إثر ذلك للكثير من الانتقادات اللاذعة حيث اعتبر الكثيرون أنها تخطت كل الحدود. وتذكر بعضهم الصورة التي نشرتها في وقت سابق على الحساب نفسه وظهرت فيها وهي تجلس على ركبتي زوجها وتقوم باحتضانه. وتعليقاً غردت: "الصورة عاجبتني".

كما صدمت قبل هذا المتابعين بفيديو لها مع زوجها خلال رقصهما واستحمامهما في البانيو.

وأشارت في فيديو سابق أيضاً إلى أن زوجها لم يمنحها الدلال يوماً فيما بدا الأخير وهو يقوم بملاعبتها واحتضانها ما أثار موجة واسعة من الجدل.

وكتبت في تغريدة رافقت المقطع: "حياتي كلها تمثيل وأنا معنفة وأحمد يضربني من ورا الكام وطلعتوا صادقين الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة".