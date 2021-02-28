من جديد جويل مردينيان تثير الجدل.. فستان أسود مكشوف عند الصدر وايحاءات مثيرة! (فيديو)

أطلقت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان مؤخرا عدسات لاصقة ملونة تحمل اسمها.

وللترويج لهذا الأمر، نشرت جويل عبر حسابها على انستغرام فيديو يظهر تصويرها لإعلان ترويجي للعدسات اللاصقة.

الا ان الفيديو لاقى الكثير من الانتقادات حيث ظهرت جويل بفستان أسود قصير مفتوح عند الصدر، وقامت بالاستلقاء على منصة صغيرة وأمسكت بعلبة العدسات اللاصقة، ما جعل البعض يتهمها بالقيام بايحاءات مثيرة وبأنها تقصدت إبراز مفاتن جسدها.