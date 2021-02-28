بعد اتهامه بالتحرش بها.. ما جديد قضية رانيا يوسف والإعلامي نزار الفارس؟

قررت المحكمة إلزام الفنانة المصرية رانيا يوسف بالحضور بشخصها أمامها لمواجهتها بتسجيلات الإعلامي العراقي نزار الفارس، والتي قدمها لإثبات صحة دعواه باتهام الفنانة بسبه وقذفه، وذلك بعدما تخلفت عن الحضور في أكثر من جلسة واكتفت بإرسال محاميها للحضور بدلاً منها في القضية المتداولة بينها وبين الإعلامي العراقي.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة السبت 6 آذار القادم لحضور رانيا يوسف لسماع شهادتها في الدعوى المقامة ضدها من نزار الفارس ومواجهتها بالتسجيلات المقدمة منة لإثبات صحة موقفه القانوني.

وكان المستشار هيثم عباس قد أقام الدعوى بصفتة وكيلاً عن نزار الفارس ضد رانيا يوسف مطالبًا بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه نظير ما بدر منها تجاهه من سب وقذف وتشهير واتهامه بالتحرش بها.

وصرح مكتب المستشار هيثم عباس بأن الجلسة القادمة ستكون ربما الجلسة الأخيرة أمام هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية وبعدها إذ لم نتوصل لحل لتلك الأزمة ستنظر الدعوى أمام الدائرة 10 اقتصادي لنظر القضية موضوعًا.