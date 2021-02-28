طليقة عمرو دياب تكشف انها على علاقة بشاب عشريني (فيديو)

حلّت الفنانة المصرية شيرين رضا ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة ONE، حيث تحدثت عن علاقتها بطليقها الفنان عمرو دياب وجوانب كثيرة من حياتها الشخصية والعاطفية.

وكشفت شيرين (52 عاماً) أنها على علاقة غرامية بشاب يبلغ من العمر 28 عاماً يدعى محمد، مشيرةً إلى أنّ العلاقة بدأت منذ 3 سنوات.

وأكّدت أنّ الفنان المصري أحمد الفيشاوي تقدم سابقاً لطلب يدها، لكنها رفضت عرضه.

وعن عمرو دياب، قالت إنه رجل رومانسي، وبسؤال أبلة فاهيتا: "ماذا غنى لك عمرو دياب"، لتجيب: "خلال فترة زواجنا أم بشكل عام" في إشارة منها إلى أن علاقتها مع الهضبة على ما يرام ومليئة بالود.

كما صرحت خلال الحلقة بأن ابنتها نور تجمع بين ملامحها وملامح والدها عمرو دياب، كما أشارت إلى أنها تبلغ من العمر 30 عامًا، ولكنها تبدو أصغر منها.

ولفتت شيرين رضا إلى أنها لم ترغب فى الرقص، خاصة أنها لم تجد الرقص الاستعراضي على المسارح، معقبة "مليش في الرقص الاستعراضي، لكن أعرف رقص الدلع، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها.

وأشارت إلى أنها بعد رسوبها في مصر بالثانوية العامة؛ ذهبت إلى الولايات المتحدة وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طلب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير.