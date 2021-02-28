7 نصائح لفطام طفلك عن "اللهاية"

يتفق الخبراء على أن الأطفال لديهم رغبة طبيعية في المص، سواء للحصول على التغذية التي يحتاجون إليها، أو للتهدئة والحصول على الراحة، لذا تلجأ الكثير من الأمهات إلى استخدام اللهاية لتهدئة أطفالهن بين فترات الرضاعة، ولكن في سن الثانية أو الثالثة من عمر الطفل، قد تواجه الأم مشكلة تعلّق الطفل باللهاية، ما يتطلّب منها مجهوداً كبيراً لفطامه عنها.وعلى الرغم من أن خبراء طب الأسنان اتفقوا على أن اللهاية ليست مصدراً للقلق على نمو أسنان الطفل حتى بداية ظهور الأسنان الدائمة، عادة في سن الخامسة أو السادسة، تبذل الأمهات جهوداً لفطام الأطفال من اللهاية في سن مبكرة للوقاية من تغير شكل أسنان الطفل.إذا كنتِ أماً لطفل دارج متعلّق باللهاية، وترغبين في فطامه عنها، فالنصائح التالية يمكن أن تساعدك.1- تحلّي بالصبركما سبق أن ذكرنا فإن اللهاية لا تؤثر على شكل أسنان الطفل قبل ظهور الأسنان الدائمة، لذا فلا داعي للقلق، تحلّي بالصبر ودعي طفلك يأخذ وقته وتخلّصي تدريجياً من اللهاية حتى لا تتعرّضي لنوبات غضبه، ويسبب الأمر لديه مشكلة نفسية.2- امنحي طفلك التشجيع بدلاً من التأنيبتأنيب طفلك ليشعر بالخزي طريقة غير صحيحة للتعامل مع الأمر، والأفضل أن تشجعي طفلك وتمنحيه المكافآت كلما استطاع التخلص من اللهاية لفترة أطول.3- خططي للأمر على مراحلالفطام التدريجي أفضل حل، لذا قسّمي فطام طفلك من اللهاية على مراحل، أولاً لا تسمحي له باستخدامها في الأماكن العامة، وبعد أن يستقر الطفل، قللي أوقات استخدامها في المنزل، حتى تصلي إلى وقت النوم، وهو الوقت الذي سيتطلب منكِ مجهوداً مضاعفاً، عليكِ التحلي بالصبر، وعدم الاستسلام.4- توقفي عن شراء اللهاياتإذا كان لدى طفلك مجموعة من اللهايات، فتوقفي عن شراء البدائل، سينتهي الأمر بعد فترة إلى لهاية واحدة مستهلكة، ثم يفقدها طفلك لينتهي الأمر طبيعياً، وهي نهاية سيقبلها طفلك، بدلاً من انتزاع لهاية جديدة وجيدة منه.5- ابدئي فطام الإبهاميمكن أن يعوّض طفلك غياب اللهاية بمص إبهامه، وهذه مرحلة أصعب، حيث من المستحيل إبعاد إبهامه عنه أو إخفاؤه! والحل المثالي هو الاستعانة بمادة ذات مذاق سيئ، وهناك العديد منها متوفر في الصيدليات، حين تضعينها على إبهام طفلك، فسوف يمنعه المذاق السيئ من مص إيهامه مرة أخرى.6- الاستعانة بجهازفي مرحلة متقدمة من عمر الطفل، إذا فشلت جميع الطرق السابقة وأصبح فطام طفلك من مص الإبهام ضرورياً لحماية شكل أسنانه، يمكنكِ الاستعانة بطبيب الأسنان أو اختصاصي تقويم أسنان، ليرشح لكِ جهازاً يمنع طفل من مص إبهامه.7- لا داعي للتوترتوترك يصيب طفلك بالتوتر أيضاً ما يدفعه إلى التمسك باللهاية أو مص إبهامه ليتخلص من القلق، وبالطبع لن يستمر طفلك في مص إيهامه للأبد، سوف يواجه ضغطاً مجتمعياً ويحاول تقليد أقرانه الأحرار من اللهايات وأصابع الإبهام، لذا لا داعي للتوتر، ودعي الأمر يأخذ وقته، وتأكدي من أنه سوف ينتهي.