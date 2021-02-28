توتر تحضيرات الزفاف يصيبك بالأرق؟.. إليكِ الحلول

إذا كنتِ تستعدين للزفاف قريباً، فقد تصيبك تحضيرات الزفاف وتفاصيلها الكثيرة بالتوتر، هذا التوتر يؤثر عليكِ سلباً، حتى في قدرتك على النوم، لذا فالكثير من العرائس يعانين من الأرق خلال فترة ما قبل الزفاف، ولأنكِ بحاجة إلى النوم الجيد حتى تتمكني من السيطرة على الأمور وإنجاز مهامك بنجاح، وأيضاً للحفاظ على جمالك في يوم زفافك، فأنتِ بحاجة إلى التغلب على الأرق، للحصول على نوم جيد، لا تقلقي؛ هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدك في الحصول على نوم جيد خلال فترة ما قبل الزفاف المشحونة بالضغط والتوتر، اقرئي السطور التالية لتتعرفي إلى بعض هذه الطرق.1- تجنبي الأجهزة الإلكترونيةأثبتت الأبحاث أن التعرض للأجهزة الإلكترونية أحد مسببات الإصابة بالأرق، فالضوء الذي تشعه الأجهزة، يحدث اضطرابات في إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن الاستغراق في النوم، وبالتالي يحدث الأرق.احرصي على تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل موعد نومك بساعتين، ويُفضل ألا تتعرضي للأخبار السيئة أو تتابعي الصفحات التي تثقلك بالطاقة السلبية.2- اتبعي روتين ما قبل النومهناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تساعدك على الاستغراق في نوم عميق، مثل القراءة أو الاستماع للموسيقى الهادئة، ابحثي عن الأشياء التي تمنحكِ الاسترخاء، وادمجيها في روتين ما قبل النوم لتحصلي على نوم عميق.3- حمام دافئالاستحمام بالماء الدافئ إحدى الطرق الناجحة للحصول على الاسترخاء والاستغراق في نوم عميق، لذا احرصي على الاستحمام بالماء الدافئ قبل التوجه إلى فراشك، كما يمكنكِ إضافة الزيوت العطرية إلى الماء لتساعدك على الاسترخاء أكثر.4- تهيئة غرفة النومغرفة نومك أحد العوامل المهمة التي تساعدك على النوم الجيد، احرصي على أن تكون مرتبة ونظيفة، وأن تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة.أيضاً وفّري وحدات إضاءة خافتة حتى تقللي الإضاءة وقت النوم، فالضوء الخافت يساعد على النوم الجيد، كما أن الأغطية والمفروشات والوسائد مهمة لتحصلي على نوم عميق، فاحرصي على اقتناء وسائد مريحة، وأغطية ومفروشات ناعمة، تشعركِ أنكِ طفلة صغيرة مدللة.5- تجنبي الكافيينقد يدفعكِ التوتر والإرهاق إلى شرب المزيد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لتشعري بالنشاط، ولكن الكافيين يحرمك من النوم الجيد، لذا احرصي على ألا تتعدّي الحدود المسموح بها يومياً من الكافيين، على أن تتوقفي عن تناول أي أطعمة أو مشروبات تحتوي على الكافيين قبل النوم بساعتين على الأقل.