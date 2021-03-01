المرأة

ملكة جمال شهيرة: أرجوكم لا تتداولوا إشاعة وفاتي!

Lebanon 24
01-03-2021 | 09:00
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وجهت الفنانة وملكة جمال مصر لعام 2002، حورية فرغلي، رسالة للجمهور المصري والعربي "تطمئن محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية".

وقالت حورية أنها ستجري اليوم الاثنين العملية الجراحية الثانية بأحد مستشفيات شيكاغو.

والعملية الثانية، هي تعديل الأنف للشكل الطبيعي ونحته، بعدما جاءت العملية الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري، ووضعهما في الأنف ليعود لشكله الطبيعي، بالإضافة إلى تطور حاسة الشم والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية الجراحية الأولى، ومن المقرر أن تستغرق العملية الثانية 3 ساعات على أقصى تقدير.

وطلبت الممثلة المصرية من متابعيها عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها لما في ذلك من أثر سلبي عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل عام.

المصدر: روسيا اليوم
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