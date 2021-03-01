هذه الأبراج هي الأكثر شغفاً بين النساء!

لكل امرأة أسلوبها في الحب وفق الأبراج. ولكن، من هن النساء الفاتنات اللواتي إذا وقعن في الحب أحببن بشغف!؟ إليك أبرزهن:

امرأة برج الحمل

امرأة برج الحمل تنضح حسيّة من مسامها ولكنها ليست لقمة سائغة. وعادة هي التي تأخذ المبادرة ويجب على شريكها اللعب وفقاً لقواعدها، وإلا ستقرّر بسرعة أنه لا يستحق العناء.

في معظم الوقت هي امرأة أنانية ولكنها تمتلك الكثير من السحر بحيث لا يلاحظ الرجال عيوبها إلا في وقت متأخر، حين يكونون بالفعل قد وقعوا في الحب. علاقات امرأة برج الحمل في صعود وهبوط كل الوقت وفقاً لمزاجها وحالتها النفسية

امرأة برج الثور

امرأة برج الثور تمتلك الكثير من المزايا. ولهذا السبب لديها الكثير من المعجبين. ولا تمتلك فقط شكلاً جميلاً ولكنها شخص دافئ يتعلق بسهولة بالآخرين وتحب الاستماع إلى قصص الآخرين.

وفي الوقت نفسه هي امرأة رومانسية للغاية وتحلم بالأمير الساحر. ولا تمل امرأة برج الثور من محاولة تكوين العلاقات العاطفية. وامرأة برج الثور حنونة وتهتم بالتفاصيل وإيثارية، ولكن فقط حين تحب حقاً. حين تريد المغازلة، فهي لا ترحم ولا تبالي بمشاعر الشريك.

امرأة برج الأسد

امرأة برج الأسد هي عاشقة متملكة جداً. وإذا كان لديها أي سبب للشك بخيانة شريكها تصبح تملكيّة وغيورة على الفور. ولكن لديها الكثير من الحيل لإحياء جذوة العاطفة. امرأة برج الأسد عاطفية وشغوفة وتنجح في غزو قلب شريكها بمواهبها.

وهي لا تؤمن بالضرورة بالإخلاص وقد تحاول عدة مرات تكوين علاقات أخرى.

امراة برج العقرب

امرأة برج العقرب تثق بشكل كبير بقدرتها وقوتها. وتجاهلها للشريك أحياناً وثقتها بنفسها تجعلها ساحرة تماماً.

حين تنوي غزو قلب شخص ما تستخدم كل سحرها ومواهبها. بالإضافة إلى ذلك فإن شكلها لطيف للغاية. امرأة برج العقرب ذكية ومبدعة وشغوفة جداً جداً.

امرأة برج الجدي

قد تبدو امرأة برج الجدي باردة وبعيدة ومتحفظة ولكن في جميع جوانب الحياة إلا الحب. حين تقع في الحب تصبح عاطفية وحنونة جداً ومخلصة. إنها امرأة حسية للغاية ويمكنها غزو قلب الرجل بسهولة.

قد يشعر الكثير من الرجال بالإحباط بسبب قائمة أولوياتها الطويلة.