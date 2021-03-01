المرأة

ابنة عمرو دياب تلفت الانتباه بسروال جلد الأفعى الضيق ووالدتها بطريقة رقصها! (فيديو وصور)

Lebanon 24
01-03-2021 | 18:00
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تحدث جنى، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، في كل إطلالة لها الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما حدث مؤخراً حين نشرت صورة جديدة لها على حسابها على تطبيق "إنستغرام".

 

وظهرت فيها مرتدية سروالاً من الجلد بنقشة جلد الأفعى وأشار الكثير من المتابعين إلى أنه ضيق جداً وغير لائق فيما دافع عنها آخرون معتبرين أنها تتمتع بأسلوب فريد يناسب شخصيتها.

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في موازاة ذلك نشرت والدتها زينة عاشور، على حسابها الخاص على التطبيق، فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بمرح ظاهر بطريقة أثارت اهتمام أكثر من 76 ألف متابع في ساعات قليلة جداً بعد النشر. ولفت الكثير من هؤلاء إلى أنهم يبدون إعجابهم بحيويتها وشبابها الدائمين.

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وتعليقاً على المقطع كتبت زينة: "مزاج الأمس واليوم وسأجعله مزاج الغد". ويشار إلى أنها عبرت في وقت سابق عن اشتياقها إلى المسرح إذ لا يمكنها الذهاب إليه بسبب الإجرائات التي يتم اتباعها إثر انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي هذا السياق كتبت على الحساب نفسه: "اشتقت... إلى المسرح".

المصدر: لها
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