الجمهور يشكك باستمرار زواج بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب ظهورها مع هذا الشاب! (فيديو)

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو لمصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه برفقة شابين وتحدثت إلى أحدهما بطريقة ودية جداً وكأن علاقة صداقة متينة تجمعهما كما اقترب كل منهما من الآخر من أجل الظهور أمام الكاميرا قبل أن تبدي بسمة حماسها وتقوم بالقفز وسط أجواء الموسيقى الصاخبة.

وأطلق هذا الأمر موجة واسعة من التعليقات وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات في ساعات قليلة بعد نشره أكثر من 111 ألف مشاهدة.

ومما كتبه المتابعون: "من يومها في ستار أكادمي وهي متعودة على الاحتكاك والتحبط في أحضان الرجال" و"يستاهل ولا يحق له يترقص مع الحريم وهي لا تسوي زيه" و"واضح إنها متطاقة مع تامر بدليل إنهم محتفلوش بالفالنتاين سوا" و"بس شكلها مطلقة سري" و"ليش الاستغراب؟ كانت تعمل كذا في ستار اكاديمي".

يشار إلى أن أخباراً شاعت مؤخراً عن خلاف بينها وبين زوجها الفنان تامر حسني وهو ما لم تتضح معالمه بشكل فعلي. ونشرت بسمة في يوم عيد الحب على حسابها الخاص على التطبيق صورة ظهرت فيها بمفردها وتوجهت بالمعايدة إلى المتابعين وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.