شبه عارضة أزياء عربية وياسمين صبري يشغل الجمهور.. شاهدوا الصور

توجهت الأنظار في الساعات الأخيرة إلى فتاة تشبه الفنانة المصرية ياسمين صبري، ولاحظ الكثيرون أنها تتشارك معها العديد من الملامح.

وتبين أن الفتاة هي عارضة أزياء مغربية تدعى سكينة الرحباني. وأثار الشبه موجة من الجدل في أوساط المتابعين على الحسابات التي تناقلت الصور. ورأى بعضهم أنه كبير جداً فيما أشار آخرون إلى أنه ليس كذلك وأنه يمكن التمييز بين العارضة والممثلة بسهولة.

يشار إلى أن الفنانة المصرية تعرضت في وقت سابق لموجة من الانتقادات. وجاء هذا على خلفية تداول مقطع فيديو للقاء سابق أجرته معها الفنانة المصرية القديرة إسعاد يونس ضمن حلقة من برنامجها "صاحبة السعادة".

وتحدثت فيه ياسمين عن رغبتها في تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري بأسعار مناسبة.