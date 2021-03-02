شاهدوا الصورة الأولى لصباح لحظة وصولها إلى مصر لبدء مشوارها الفني

تداول عدد من الحسابات المهتمة بأرشيف المشاهير على تطبيق "إنستغرام" صورة قديمة ونادرة للفنانة اللبنانية الراحلة صباح.

وتبين أنه تم التقاطها من مصور إحدى الصحف لحظة وصول الفنانة إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني.

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A post shared by مصر الجميلة زمان (@egypt.zaman)





وحينها كتب المحرر الصحافي: "وصول المطربة الجديدة لأفلام آسيا" وقصد بهذا المنتجة آسيا داغر التي اكتشفت الشحرورة.

وأضاف: "وصلت إلي مصر من الأقطار الشقيقة المطربة الحسناء الجديدة التي تعاقدت معها النجمة السينمائية السيدة آسيا للقيام بالتمثيل والغناء في بعض أفلام الشركة التي سيقوم الأستاذ بركـات بإخراجها للموسم القادم. فنتمنى للبلبلة الحسناء حظاً سعيداً ونجاحاً كبيراً".

ولم يتم ذكر اسم صباح لأن المنتجة لم تكن قد اختارت لها اسماً فنياً بعد ولهذا تم الاكتفاء بوضع صورتها.

يشار إلى أن صباح تمكنت بعد هذا من تقديم عدد كبير جداً من الأعمال الغنائية والتمثيلية حيث شاركت في نحو 87 فيلماً مصرياً ولبنانياً و27 مسرحية لبنانية وقدمت أكثر من 3500 أغنية.