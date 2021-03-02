صورة نادرة.. تعرفوا إلى زوجة الراحل يوسف شعبان الكويتية

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صورة نادرة للفنان الراحل يوسف شعبان جذبت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وفيها ظهر برفقة زوجته الأخيرة الكويتية إيمان الشريعان وهو يعد ظهوراً نادراً للأخيرة. وابدى الكثيرون إعجابهم بجمالها وتساءلوا عن سبب عدم ظهورها العلني.

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يشار إلى أنها والدة ابنيه الإعلامية زينب ومراد. ويذكر أن الفنان تزوج من أربع نساء. وكانت أولاهن الفنانة المصرية ليلى طاهر. وقد التقاها على هامش أحد الأعمال المشتركة في العام 1963. إلا أن زواجهما لم يستمر سوى 4 سنوات.

كذلك تزوج الأميرة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق وأنجب منها ابنته الكبرى سيناء.

وبعد انفصاله عن الأميرة ارتبط بالفنانة الراحلة سهام فتحي من دون أن يستمر هذا الزواج لمدة طويلة. ويعتبر زواجه من الشريعان الأطول حيث رافقته حتى نهاية حياته. ومن المعلوم أن الفنان توفي يوم الأحد 28 شباط بعد التقاطه عدوى فيروس كورونا المستجد.