المرأة

بعد الضجة حول قصة ارتباطها بشاب عشريني.. هذا ما أوضحته شيرين رضا

Lebanon 24
02-03-2021 | 21:00
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نفت الفنانة المصرية شيرين رضا ما يتردد عن علاقة الحب التي تعيشها مع شاب يصغرها بـ28 عاماً وذلك بعد ان حلت ضيفة على برنامج آبلة فاهيتا.

 

واشارت شيرين الى ان تصريحها في البرنامج لم يكن حقيقي بل عبارة عن مزحة ولم تقصد فعلا انها في علاقة حب مع شاب، كما فهم البعض.

 

وأوضحت الحقيقة على حسابها الخاص على موقع تويتر وكتبت: "ايه كمية التخريف دي؟؟ انتو مصدقين نفسكم وفاكرين ان الهزار في برنامج هزلي مع دمية يبقى خبر؟؟ ايه العبط ده؟؟".

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بحديثها عن أنها على علاقة غرامية بشاب يبلغ من العمر 28 عاماً يدعى محمد، مشيرةً إلى أنّ العلاقة بدأت منذ 3 سنوات خلال مشاركتها في برنامج "لايف من الدوبلكس".

المصدر: لها
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