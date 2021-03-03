المرأة

ممثلة شهيرة رفضت 165 عريساً.. وتزوجت من دون علمها!

Lebanon 24
03-03-2021 | 06:00
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كشفت الممثلة المصرية هالة صدقي أنها رفضت أكثر من 165 عريساً تقدموا لطلب يدها، خصوصاً من متابعي أعمالها والمعجبين بها، كما روت تفاصيل أغرب موقف حصل معها في حياتها، حيث إدعى شخص من الكويت أنه تزوج منها، وأرسل إلى والدتها وثيقة زواج.
وقالت هالة خلال ندوة شاركت فيها :"تعرضت إلى موقف غريب جدا، حيث وجدت والدتي تهاتفنى ومنهارة من البكاء، وفى نفس الوقت تنتابها حالة من الغضب الشديد، وقالت لي سيبي كل حاجة وتعالي ضروري إلى البيت".
وتابعت: "عندما وصلت واجهتني والدتي بوثيقة زواج أرسلها شخص من الكويت ادعى أنه متزوجني، ولكن بعد التدقيق فى الوثيقة، اكتشفنا أنها مزورة، ولكن هذه الواقعة تسببت في أزمة شديدة لوالدتي التي هاجمتني ظنا منها انني تزوجت من دون علمها".
 
المصدر: الفن
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