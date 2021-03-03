شقيقة ستيفاني صليبا تخطف الأضواء منها.. شاهدوا جمالها (صورة)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها.

وعلقت ستيفاني على الصورة بالقول: "لأول مرة اختي بتشارك معي بحلقة عال TV."

وأضافت: "بدي قلك شكرا من قلبي لأنك تحملتيني و قبلتي تكوني بالحلقة لأنو انا بعرف إنك ما بتحبي ابدا لا التصوير و لا هالمجال بس كرمالي عملتيها بحبك".

وخطفت شقيقة ستيفاني الأضواء ما جعل رواد مواقع التواصل يطالبون بمعرفة المزيد من التفاصيل عنها.