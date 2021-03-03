المرأة

شقيقة ستيفاني صليبا تخطف الأضواء منها.. شاهدوا جمالها (صورة)

Lebanon 24
03-03-2021 | 09:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها.

 

وعلقت ستيفاني على الصورة بالقول: "لأول مرة اختي بتشارك معي بحلقة عال TV."

 

وأضافت: "بدي قلك شكرا من قلبي لأنك تحملتيني و قبلتي تكوني بالحلقة لأنو انا بعرف إنك ما بتحبي ابدا لا التصوير و لا هالمجال بس كرمالي عملتيها بحبك".

  
 

وخطفت شقيقة ستيفاني الأضواء ما جعل رواد مواقع التواصل يطالبون بمعرفة المزيد من التفاصيل عنها.

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