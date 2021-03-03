شقيقة ستيفاني صليبا تخطف الأضواء منها.. شاهدوا جمالها (صورة)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها.
وعلقت ستيفاني على الصورة بالقول: "لأول مرة اختي بتشارك معي بحلقة عال TV."
وأضافت: "بدي قلك شكرا من قلبي لأنك تحملتيني و قبلتي تكوني بالحلقة لأنو انا بعرف إنك ما بتحبي ابدا لا التصوير و لا هالمجال بس كرمالي عملتيها بحبك".
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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
وخطفت شقيقة ستيفاني الأضواء ما جعل رواد مواقع التواصل يطالبون بمعرفة المزيد من التفاصيل عنها.