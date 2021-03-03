المرأة

تصريح أثار الجدل.. هل قالت شكران مرتجى ان زوجها طلقها "لأنو ما بتجيب ولاد"؟

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:00
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أوضحت الممثلة السورية شكران مرتجى الأخبار التي تمّ تناقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن لسانها، وتحدثت فيها عن أسباب طلاقها من الممثل السوري علاء القاسم.

 

وجاء في هذه الأخبار قول مرتجى:" طلقني زوجي لانو ما بجيب ولاد ، هو تزوج وصار عندو ولد ...وانا ضليت لحالي وقلبي محروق لا ولد ولا سند  لو هو اللي طلع ما بيجيب ولاد كنت طلقتو ياترى ...وكنت ضحيت بمشاعر امومتي كرمالو...المجتمع بيبررلوا بس ما بيرحمنا".

 

الا انها ردت ونفت هذا التصريح وقالت: "أي بيان أو خبر غير موجود على صفحاتي الخاصة فيسبوك إنستغرام تويتر أو بلقاء مصور أو إذاعي، لست مسؤولة عنه مطلقاً بعض الصفحات هدفها جمع اللايكات وجمع متابعين فقط كالعادة، كل الإحترام".

 
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