هذا ما يكشفه شكل أصابعك عنك

هل تعرفين أن شكل أصابعك قد يكشف الكثير عنك؟ انظري إلى الصور لمعرفة شكل أصابعك واكتشفي صفات الشخصية المرتبطة به.

هناك 3 فئات رئيسية لـ "شكل الأصابع".

الأصابع من النوع "أ"

إذا كان شكل أصبعك مستقيماً والظفر على شكل مستطيل، فأنتِ انطوائية نوعاً ما وتميلين إلى عدم تبادل مشاعرك مع الآخرين. أنتِ غالباً سوداوية، على الرغم أنكِ أحياناً تظهرين مزاجاً مسترخياً، أنتِ قوية ومستقلة، عاطفية وحساسة للغاية وتكرهين الكذب والنفاق والخداع. أحياناً تظهرين أنك متكبرة ولكن هذا فقط لحماية نفسك. تميلين إلى الإيثار وقلبك كبير وعادة أنتِ أول من يعرض المساعدة للأشخاص الذين هم بحاجة لها.

بشكل عام، تنهين كل المهمات التي يتم تعيينها لك، لأنك لا تحبين التسويف. يمكنك أن تكوني باردة مع الأشخاص الذين لا تشعرين أنك قريبة منهم، ولكنك ذات طابع مرح وتحتفظين دائما بابتسامتك حتى في الأوقات الصعبة.

الأصابع من النوع "ب"

أما إذا كان أصبعك ملتوياً قليلاً والظفر بيضاوي الشكل، فأنتِ لا تبادرين أبداً بالتقرب للآخرين. أنتِ تنتظرين عادة أن يقوم الآخرون بالخطوة الأولى. أنتِ مخلصة، سواء في الحب أو في الصداقة، وحين تقعين في الحب، تعطين انتباهك بالكامل إلى الشخص الذي تحبينه.

على الرغم أنك لا ترين نفسك كذلك، ولكنك حساسة جداً لنظرة الناس لك والصورة التي تعطينها، على الرغم أنك تتظاهرين أنك لا تهتمين بذلك. تقلقين كثيراً بشأن الآخرين وتحاولين حماية مشاعرك. لديك عزم كبير وحين تضعين لنفسك هدفاً تستخدمين أي وسيلة لتحقيقه.

خوفاً من التعرض للأذى، تميلين للقول أن كل شيء يسير على ما يرام حتى إن لم يكن كذلك. تحبين السيطرة على نفسك حتى إن كنت مستاءة للغاية.

أنتِ شخص قوي ومستقل يكون دائماً في مركز المحادثات ولكن في أعماقك لديك قلب رقيق وأنت حساسة جداً. الشريك المثالي لك هو شخص يفهمك ويحبك بصدق ويعطيك كل الحب الذي تحتاجين له.

الأصابع من النوع "ت"

وفي حال كان أصبعك في عقد والظفر دائري الشكل، فأنتِ متسرعة نوعاً ما ومتفائلة، ولكنك تنسين بسرعة. لا تحبين التجوّل في منطقة مجهولة ولا تفضلين الخوض في مغامرات و تحديات. تحترمين الآخرين حتى إن كنت لا توافقين على أفكارهم. تبدين متكبرة أحياناً والأنا لديك متضخمة إذا دخلت في صراع مع شخص ما. ولكنك أول من يعتذر ويعترف بأخطائه

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أنتِ شخصية كتومة وتميلين إلى الاحتفاظ بمشاعرك لنفسك وحل مشاكلك لوحدك دون مشاركتها مع الآخرين. لديك عزم وتصميم وتعرفين بالضبط ما تريدينه وما لا تريدينه في الحياة.

تريدين أن يثق الناس بك ويشعروا أنه يمكنهم الاعتماد عليك. قلبك رقيق وينجرح بسهولة. وحين يعتذر إليك شخص ما تصفحين عنه فوراً لأنك غير قادرة على أن تظلي غاضبة من شخص ما لفترة طويلة جداً.