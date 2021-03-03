المرأة

بعد غياب: روبي تتصدر بحث "غوغل" في السعودية ومصر.. شاهدوا رقصها (فيديو)

Lebanon 24
03-03-2021 | 18:00
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تصدر اسم الفنانة المصرية روبي، صباح اليوم الأربعاء، محرك البحث "غوغل" كأكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

 

جاء ذلك بعد إحياء روبي لحفل غنائي، مع مراعاة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، أعقبه تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل الذي أقيم قرب الأهرامات، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

 

ونشرت الفنانة روبي صورا من الحفل على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "قدمت أداء الليلة الماضية في حفل خاص في القاهرة".

 

 

وتفاعل الآلاف مع فيديو الفنانة روبي عن الحفل الذي أحيته مساء أمس، وظهرت فيه بإطلالة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.

 

 

وقدمت الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي، فيما حرصت روبي في بداية الحفل على تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم لها.

 

وتخلل الحفل العديد من أغاني روبي الشهيرة منها "أنت عارف ليه"، و"ليه بيداري"، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد "حتة تانية".

المصدر: سبوتنيك
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