هيفا وهبي تسقط أرضاً.. ومحاولة إسعافها بالثلج (فيديو)

شاركت النجمة اللبنانية هيفا وهبي محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على "فايسبوك" مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها "أسود فاتح".وتعرّضت هيفا خلال تصويرها إحدى مشاهد العمل إلى إصابة في قدمها، أوقف على أثره فريق العمل التصوير وهرع لمساعدتها.وإهتم الفريق بهيفا حيث حاولوا إسعافها بوضع الثلج على قدمها تجنّبها لحدوث تورّم في ركبتها.