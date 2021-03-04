نادين نسيب نجيم تتألق بسترة مطرزة نفذت من الأسواق.. إليكم سعرها (صور)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم على تطبيق "انستغرام" صورا من المنزل وقد تألقت بسترة من ماركة سان لوران وكانت قد نسقتها مع مجوهرات باللون الذهبي.

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)





وتتميز الجاكيت السوداء بالتطريزات والزخفرات التي تزيّنها من الأمام ومن الخلف بالكامل.

مع علامة الماركة الفرنسية المُطرّزة على أكتاف الجاكيت من الخلف. هذه الجاكيت مصممة بياقة دائرية وسحاب أمامي وأكمام طويلة وجيوب جانبية مفتوحة مع أساور وحواف مضلّعة.

وفي البحث تبين أن هذه السترة المطرزة قد نفذت من مواقع التسوق. وقد بلغت قيمتها حوالي الـ 5000 دولارا أميركيا.