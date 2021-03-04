أبراج تصل الى المرحلة المملة في العلاقات أسرع من غيرها.. من هي؟

العلاقات ليس عبارة عن مغامرة دائمة ومشاعر جياشة ومفاجأت يومية، فهي وفي مرحلة ما تصبح روتينية وتفاصيلها متوقعة وبطبيعة الحال هناك الفترة المملة فيها. المراحل المملة جزء طبيعي من جميع العلاقات سواء تلك القائمة على الحب أو غير قائمة عليه، وحتى تلك العلاقات على تصنف على أنها "رائعة" تتضمن مراحل الملل.

المراحل المملة في العلاقات تدفع الغالبية الى العمل على إعادة الشرارة إليها من خلال إحداث تغييرات جذرية في العلاقة أو في المخططات اليومية. عادة الوصول الى هذه المرحلة يتطلب بعض الوقت ولكن هناك بعض الأبراج التي تصل إليها أسرع من غيرها. فمن هي هذه الأبراج؟

الجوزاء

الجوزاء يعشق المراحل الأولى من العلاقات وذلك لانها حافلة بالحماسة والمشاعر الجياشة، ولكنه أيضاً برج يمل بسرعة بالغة من العلاقات. رغم أن برج التوأم هذا معروف عنه بأنه يملك قدرة عالية جداً على التأقلم ولكن إزدواج الشخصية يؤدي الى تناقض في تصرفات ومشاعر الجوزاء تجاه الشريك. كما هو معروف عقلية الجوزاء في العلاقات دائماً تعمل وفق مبدأ أن هناك ما هو أجمل وأفضل بالنسبة إليه في مكان ما، وبالتالي لا يتم وضع ما يكفي من الجهود وعليه مراحل الملل يتم الوصول اليها خلال فترة قصيرة.

الدلو

الدلو من الأبراج التي تمل بسرعة بالغة من كل شيء والعلاقات ليست إستثناءاً. مستقل وغير تقليدي، البرج هذا حين يشعر بأنه "جزء" فعلي من علاقة ما فهو سيختبر مشاعر الضيق لانه مقيد وبالتالي كل شيء بالنسبة اليه سيتم التعامل معه بشكل سلبي. وبما انه لا يعبر عن مشاعره ولا يتحدث عما يقلقه فإن هذه المشاعر سيتم كبتها حتى تصل الى مرحلة الانفجار. الدلو يحتاج الى التحفيز الفكري بشكل دائم كي يتمكن من عدم الدخول في متاهة الملل، ولكن الامر لا يتوقف فقط عن المحادثات المحفزة فكرياً فهناك الحرية التي يحتاج اليها والنشاطات التي تجعله يشعر بأنه حي. وبما انه في العلاقات يصعب منح الشريك هذا الكم من الحرية فإن وصول الدلو الى مرحلة الملل بشكل سريع مؤكد.

القوس

القوس ولد ليكون حراً وليستمتع بالحياة بكل تفاصيلها. العلاقات لا تناسب شخصية القوس، ورغم أنه يرتبط بعلاقات حب أو زواج إلا أن العلاقة معه تكون منهكة وذلك لانه يحتاج الى قدر كبير جداً من الحرية. خلال إرتباطه القوس ما ينفك يفكر ويتحسر على كل الأمور الجميلة والمغامرات التي يفوتها على نفسه وبالتالي يشعر وكأن جزء أساسي من كيانه وشخصيته مفقود. القوس يصل الى مرحلة الملل في العلاقات بسرعة وذلك لانه يعتبر العلاقات سجناً. هو يحتاج لأن يقوم بكل ما يريد القيام به ساعة يريد ذلك وبالطريقة التي يريدها، وبما أن هذا الأمر غير ممكن حين يرتبط فإن اليوميات تتحول بسرعة بالغة الى كل ما روتيني وممل.