المرأة

قبل 40 عاما وبكلفة 150 ألف دولار.. خاتم خطبة الأميرة ديانا غير مناسب للعائلة المالكة!

Lebanon 24
04-03-2021 | 18:00
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اعتبر خاتم الأميرة ديانا الذي ارتدته بعد خطبتها على الأمير تشارلز، أنه غير مناسب للعروس الملكية.

 

واختارت الأميرة ديانا خاتما من الياقوت 110 آلاف جنيه إسترليني (150 ألف دولار) قامت بشرائه من مجوهرات التاج، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailystar" البريطانية.

 

وأضافت الصحيفة أن أفراد العائلة لم يكونوا راضين عن اختيارها هذا، والذي من المفترض أن يكون خيارا فريدا مناسبا لمكانتها، ولا سيما بعد معرفتهم بأن أحد رجال الأعمال قد قام بشراء الخاتم نفسه بعد فترة من الزمن.

 

وعلى الرغم من الجدل الكبير، إلا أن الأميرة ديانا استمرت في ارتدائها للخاتم حتى بعد انهيار زواجها من الأمير تشارلز.

 

ومع كثرة الحديث والضجة التي أحدثه اختيار الأميرة لخاتمها، أظهر أحد البرامج على "نيتفليكس" مشهدا تظهر فيه الأمير ديانا وهي تختار خاتم خطوبتها بنفسها.

 

وقال "توبياس كورميند" العضو المنتدب لأكبر صائغ ألماس على الانترنت في أوروبا، أن اختيار الأميرة لذلك الخاتم كان غير عادي أبدا.

 

وأضاف أنه على عكس الأميرة ديانا قام الأمير ويليام بتقديم خاتم باهظ الثمن لزوجته كيت، والتي لا تزال ترتديه حتى الآن وهو خيار فريد فع
المصدر: سبوتنيك
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