جرأة فستان شذى حسون تسرق الأضواء في عيد ميلادها.. وهذا عمرها (فيديو)

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو جديد التقط للفنانة العراقية شذى حسون على هامش احتفالها بعيد ميلادها الأربعين.

وظهرت فيه وهي تتحدث إلى سيدة الأعمال السورية هبة الرمحين وتتوجه إليها بالشكر بسبب المساعدة التي قدمتها لها على مستوى التحضيرات. وعبرت الأخيرة عن شعورها بالجوع وطالبتها بإحضار الطعام في أجواء من المرح والمزاح.

ولفت الفيديو أنظار الكثير من المتابعين حيث شاهده في الساعات الـ3 الأولى أكثر من 30 ألف متابع. وتمنى بعض هؤلاء حياة سعيدة للفنانة فيما ركز الكثيرون على فستانها الذي اعتبروه جريئاً وغير مناسب لعمرها.

يشار إلى أن شذى نشرت في وقت سابق عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً التقطت لها أثناء وجودها في صالون التزيين النسائي حيث كانت تجري الاستعدادات اللازمة للمناسبة.

كما ظهرت في صور أخرى وهي تدخل إلى أحد الفنادق في دبي وتحظى باستقبال لافت. وقد أشارت إلى أن هذا المكان هو منزلها في الأيام المقبلة.