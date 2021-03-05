7 أشياء يجب أن تفعليها لطفلك كل يوم

العصر الحديث فرض علينا كأمهات، الجداول المزدحمة، والتنقل السريع بين المهام اليومية المتعددة، ولكن في خضم المسؤوليات والانشغال، يجب ألا تهملي التواصل مع طفلك، وإمداده بعاطفة أمومتك ورعايتك النفسية له. وعلى عكس المتوقع، فإن تحقيق التواصل الجيد مع طفلك وتقديم الدعم والرعاية النفسية له لا يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، فهناك أشياء بسيطة يمكنكِ فعلها بسهولة يومياً لتحافظي على الصلة الوثيقة بينك وبين طفلك، والسطور التالية تحمل لكِ نصائح سحرية عن الأشياء التي يجب عليكِ فعلها كل يوم لطفلك، لتصبحي في خطوات بسيطة أماً رائعة لطفل رائع.1- أظهري المودة الجسديةعانقي طفلك كل يوم، احتضنيه دون تأفف أو انتظار انتهاء عنقاكما من أجل استئناف مهامك الروتينية، امسحي على شعره بحنان، دعيه يقترب منكِ في محبة، كل هذه صور للمودة الجسدية التي لا تحتاج إلى مجهود كبير منكِ ولا إلى وقت، ولكن لها تأثير السحر على علاقتك بطفلك.2- كوني حاضرة بصورة كاملةهاتفك مهم، وكذلك الأعمال المنزلية التي عليكِ إنجازها، ولكن عندما يرغب طفلك في الحديث معكِ، عليكِ التخلي عن الأجهزة والأعمال الروتينية، وأن تنتبهي جيداً لطفلك وتنصتي له باهتمام، كوني حاضرة بالكامل من أجل طفلك.3- كوني لطيفةلا شك أنكِ تحبين طفلك، ولكن الحب دون المعاملة اللطيفة لا يسمح لطفلك بالشعور بمدى حبك الشديد له، لذا احرصي على أن تكوني لطيفة مع طفلك طول الوقت.4- استخدمي كلمات محبةكلمات الأم لها تأثير قوي على الطفل، لذا ابذلي قصارى جهدك لتتأكدي من أن معظم ما تقولينه لطفلك ينقل إليه حبك وقبولك له، امدحيه كل يوم، وتجنبي الكلمات التي يمكن أن تؤثر عليه سلباً.5- هذّبي طفلك بهدوء وحكمةالصراخ في وجه طفلك عندما يخطئ لن يحل المشكلة، بالعكس فإن له تأثير سلبي عليه، لذلك احرصي على أن تكون عملية تأديبه هادئة وحكيمة، تحلي بالصبر والهدوء، وتذكري دائماً أنك تتعاملين مع طفل يتعلم من أخطائه.6- اضحكي مع طفلكالضحك أحد أساسيات بناء علاقة قوية وعميقة مع طفلك، لذلك احرصي على أن تضحكي معه كل يوم، أن تضحكي على شيء أضحكه، أو تلفتي نظره لموقف مضحك، أو تروي له حدثاً مضحكاً، كوني أماً مرحة.7- صلّي مع طفلكالصلاة مع طفلك توطد العلاقة بينكما بنحو خفي، كما تعمّق الجانب الإيماني داخل طفلك، وتجعله يعتمد على الله فيصبح أكثر ثقة بنفسه، وتعلمه أن الله يحبنا ويقبلنا دائماً، ما يشعره بأنه محبوب ومقبول.