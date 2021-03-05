أمهات هذه الابراج هنّ الأفضل على الاطلاق

الأمهات مثال للحب والمودة، ولكل أم أسلوبها الخاص في التربية وقدراتها الخاصة في الأمومة، وبعض الأمهات رائعات، والبعض الآخر أكثر تقليديات ويحاولنَّ غرس تلك القيم التقليدية في أطفالهنَّ، وهناك أمهات جدّيات بطبيعتهنَّ ويميلنَّ إلى اتباع نهج صارم للغاية.

اليك صفات ابراج أفضل الأمهات على الاطلاق وفقًا لعلم الفلك والأبراج

الأم برج الحمل

تحتفظ الأم الحمل بجداول أطفالها المليئة بدروس الموسيقى والرياضة والهوايات والأنشطة الاجتماعية والمخيمات، وفي الوقت نفسه، فإنَّ أم الحمل لديها جدول زمني كامل بنفسها، وتريد أن يكون أطفالها مغامرين وألا يخجلوا من تجربة أشياء جديدة، وتشجعهم على مواجهة جميع التحديات وجهًا لوجه والقتال من أجل ما يؤمنون به.

الأم برج الجوزاء

يمكن لأم الجوزاء التحدث عن أي شيء مع أطفالها، ويتمتع أطفالها بمهارات تواصل رائعة ويدركون جيدًا ما يحدث في العالم من حولهم.

أحد الأشياء التي تجعل أم الجوزاء فريدة من نوعها هي قدرتها على فهم أطفالها بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم، وإنها أيضًا رائعة في قدرتها على المساعدة في تطوير إبداع الطفل ولا تخجل من مشاركة عبقرية طفلها مع العالم.

الأم برج السرطان

الأم السرطان موجودة دائمًا للاستماع إلى أطفالها ومساعدتهم على الشعور بالتحسن، وتريد أن يكون منزلها مكانًا للحب والراحة وأن يتمكن أطفالها من مشاركة أي شيء معها، وتستمتع باللعب مع أطفالها ومنحهم هدايا سخية، وتحبهم بشدة، إنها ملكة تعدد المهام حيث أنها والدة، وتعمل، ومتطوعة، ولا تزال تحافظ على منزل نظيف للغاية ومنظم، و تريد أن يتحلّى أطفالها بالانضباط وألا يستسلموا عندما تصبح الأمور صعبة.

الأم برج الميزان

تُعد الأم الميزان عظيمة لأنها متوازنة ومسالمة، وتُشجع الانسجام في المنزل وعندما يكون هناك خلاف بين الأشقاء، فإنها تكون قادرة على رؤية وجهة نظر كل فرد في الجدل ومساعدة المشاركين على إيجاد أرضية محايدة.

لا تحب الأم الميزان الاضطرار إلى أن تكون منضبطة وتُفضل أن تكون صديقة بدلًا من والدة، وأهم الأشياء التي تعلمها أم الميزان لأطفالها هي كيفية المشاركة، وكيف عليهم أن يشعرون بالتعاطف مع الآخرين، وكيف يكونون أصدقاء حميمين.

الأم برج العقرب

تُعتبر الأم العقرب كبيرة في الولاء والصدق والحماية، وطالما أنَّ أطفالها يقولون الحقيقة ويبحثون عن الآخرين، فهي جيدة، كما تتميز بحدسها العالي جدًا وغالبًا ما تعرف ما يحدث مع أطفالها قبل أن يفعل الطفل ذلك بنفسه.

انتبه إذا كنت تهين أطفالها بأي شكل من الأشكال، لأنها ستقاتل من أجل أطفالها بقوة أكبر، وستضع احتياجات عائلتها فوق احتياجاتها وستدافع عنها بشغف كلما شعرت أنها تعرضت للتهديد.

الأم برج القوس

لدى الأم القوس قلب كبير وتريد مشاركة العالم مع أطفالها، ومن المحتمل جدًا أن تبدأ في السفر معهم في سن مبكرة، إنها تضُخ عطشًا للمعرفة وإحساسًا قويًا بالاستقلالية في أطفالها، وهي تعلم جيدًا أنَّ الطفولة قصيرة، لذا فهي تريد أن يستمتع أطفالها بكل لحظة فيها، وقد لا يكون لديها العديد من القواعد مثل العديد من الأمهات الأخريات لأنها تريد أن يكون أطفالها مختلفين، وليس نسخة منها.

الأم برج الجدي

ستقاتل الأم الجدي حتى الموت من أجل أطفالها، إنها مخلصة بشدة وسوف تدافع عنهم دائمًا، تريد غرس أخلاقيات العمل الجيدة في أطفالها وأن يكون لديهم الانضباط والتركيز، وتغرس تقديرًا للفنون في أطفالها وتشجعهم على الإبداع، ويكونون أطفالها حساسين وخياليين وسيتعلمون معاملة الآخرين بلطف ورحمة، وقد لا تعرف كيفية تعليم أطفالها لجعل أحلامهم حقيقة، لكنها ستدعمهم طوال الطريق بينما يحاول أطفالها اكتشاف ذلك بأنفسهم.