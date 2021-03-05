المرأة

بعد شائعات وجود علاقة بينها وبين عمرو دياب.. انتشار صورة لأنجي كيوان قبل التجميل

Lebanon 24
05-03-2021 | 15:00
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منذ ظهورها في إعلان عطر الفنان المصري عمرو دياب والإعلامية المصرية إنجي كيوان تشغل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، تناقل هؤلاء صورة أشاروا إلى أنها التُقطت لإنجي قبل عمليات التجميل، وظهرت فيها بملامح هادئة وطبيعية ومن دون أي تعديل.

 

 

وانقسمت آراء المتابعين بين من رأوا أن ملامحها تغيّرت كثيراً وأنها كانت أكثر نعومةً، ومن أشاروا الى أنها تغيرت قليلاً.

 

يُشار إلى أن شائعات طاولت الإعلامية أخيراً، وأفادت بوجود علاقة بينها وبين "الهضبة"، وهو ما ردّت عليه أثناء لقاء أُجري معها ضمن حلقة من برنامج "ET بالعربي"، قائلةً إن الجدل الذي أثير في هذا السياق سببه أن بعض المتابعين لا يعلمون أنها إعلامية ولديها العديد من المشاريع التي لم يُكشف عنها. وأضافت أنها تقدّر حجم الصدمة التي أحدثتها الصور التي نشرتها وظهرت فيها مع "الهضبة". وأشارت أيضاً إلى أن بعض الناشطين تعمّدوا قصّ الصور التي تجمعها بزوجها كي تظهر فيها مع دياب وتحقق انتشاراً واسعاً.

المصدر: لها
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