الإثنين الثلاثاء أم الأربعاء؟ يوم ميلادك يحدد مجرى حياتكِ

هل ولدت يوم الاثنين أم الثلاثاء أم في يوم آخر من الاسبوع؟ يوم ميلادك يكشف الكثير عنك، بقدر برجك تقريباً. فهو يقول لك المزيد عن صفات شخصيتك وقدراتك وجاذبيتك وحياتك المهنية.

الاثنين

شخصيتك

أنت تحت تأثير القمر... النجم الليلي الذي يربطك بعالم المرأة والحدس والعلاقة بالآخرين وأيضاً بالأطفال. أنتِ حساسة وغامضة وسرية وتعرفين جيداً فك رموز ما يكمن وراء المظاهر. وهي هبة تجعلك تعانين في بعض الأحيان، في الأوقات التي تفضلين أن تكوني فيها أكثر سذاجة وتطرحين أسئلة أقل.

الحب

قدرتك على الإغواء كبيرة ويسقط الكثير من الرجال في شباكك، لأن تحت مظهرك الذي يوحي أنك فتاة صغيرة، تخفين شهوانية كبيرة. أنتِ عنيدة وتحصلين دائماً على ما تريدين، وتقودين دائماً. تنسجمين مع أولئك الذين ولدوا يوم الجمعة. لديك أو تخططين لإنجاب أطفال، لأنه بالنسبة لك هذا أمر مهم لتوازنك، تماماً مثل الحياة الزوجية التي تعتبرينها ما يجب أن يحدث في نهاية المطاف.

في المقابل، لا تقبلين بأي شيء فقط للاحتفاظ بالرجل. فيجب أن يقدرك ويعرف كيفية إغوائك يومياً. وإلا قد تميلين للبحث عن شخص آخر.

حياتك المهنية

أنت تحبين البحث والتحقيق وتسعين للمعرفة وفهم لماذا وكيف تحدث الأمور. أنتِ تتقدمين في كل المهن المرتبطة بعلم النفس والطفولة والجريمة.

الوظيفة التي تناسبك: محللة، الخبيرة التي تساعد الشرطة على اكتشاف دوافع المجرم للتمكن من إيقافه. أنت قادرة على كشف خفايا الشخص، ويمكنك أيضاً كتابة وعزف وتأليف الموسيقى، أنتِ مبدعة. فكري أحياناً في حماية نفسك: حساسيتك المفرطة قد توقف تقدمك أحياناً في مواجهة بيئة تعتقدين أنها قاسية.

الثلاثاء

شخصيتك

أنت تحت تأثير كوكب المريخ، كوكب الحرب. أنت محاربة وتحبين الفوز حتى لو أصبت بالأذى. تحبين أيضاً التصرف والتحرك وتكرسين نفسك لقضية ما. قد يدل شكلك أنك قاسية مع أولئك الذين تشعرين أنهم ليّنين جداً أو غير متحمسين، ولكن يسامحك الجمع مع ذلك، وتعرفين كيف تبثين الحماس والطاقة إلى من حولك. يعجب الآخرون بشكل خاص بقدرتك على التعامل مع الضربات القاسية دون أن تنهاري.

الحب

أنت تحبين بشغف وعاطفة وشعور مطلق قد يكون مخيفاً. الحب هو العمل العظيم في حياتك على الرغم أن الآخرين قد يعتبرونك مغازلة. وهذه فكرة خاطئة، فحين تلتقين الشخص المناسب لن يعود أي شيء ولا أي شخص آخر مهماً. ولكن تستمرين في التحقق أن قدرتك على الإغواء مع زالت فعالة مع رجال آخرين. أنت تنسجمين جيداً مع الأشخاص تحت تأثير كوكب المشتري الذين ولدوا يوم الخميس.

حياتك المهنية

كل ما يخص التجارة والحركات الإنسانية والطب وخاصة الجراحة والأسنان والحلق يعبر عنك. وفي هذه المجالات تعطين أفضل ما لديك، وكذلك في مجال السيارات والطيران.

أياً يكن المجال الذي اخترته، تسعين للحصول على مناصب القيادة والتي تتولينها بشكل جيد.

الأربعاء

شخصيتك

أنت تحت تأثير كوكب عطارد، كوكب التأمل الذي يسهل التدفق الحر للأفكار أو الكائنات. سرعة تفكيرك واستجابتك رائعة، أنت محظوظة في المال وألعاب الحظ وتعرفين جيداً كيفية تحقيق أهدافك. تعتمدين كثيراً، وأحياناً أكثر من اللازم، على حدسك، مما قد يؤدي إلى إهدار بعض الفرص، خاصة المالية، لأنك لا "تشعرين" بها. ولكنك تتمكنين دائماً من البقاء على قدميك، خاصة بفضل المحيطين بك الذين تعرفين كيفية اختيارهم.

الحب

أنت تحبين السفر والتنقل ومقابلة أناس جدد ولا شيء يزعجك أكثر من الروتين.

أنت مضحكة وعفوية وتقعين بالحب بسهولة، ولكنك تغيرين رأيك بسرعة، مما يعطيك سمعة محطمة القلوب. في أعماقك أنت ببساطة تخافين جداً من فكرة الارتباط والعيش مع شخص آخر والالتزام تماماً بشخص ما. ولكن يمكنك دائماً التوصل إلى ترتيب معين ولكنك بحاجة إلى الاحتفاظ بمساحتك الخاصة.

تنسجمين مع مواليد يوم السبت. فهم يعرفون كيفية تهدئتك وإقناعك أحياناً أن ما يدوم هو الجيد.

حياتك المهنية

أنت تحبين الاتصالات والتبادلات وغالباً ما تنجحين في مهنة الاتصالات أو الأعمال التجارية، ما لم تكن في وسائل الإعلام أو الصحافة أو الكتابة. لديك موهبة حقيقية في مجال اللغات الأجنبية وتسليط الضوء على الأفكار والمشاريع.

تحبين تغيير البيئة وتتوقين أحياناً إلى تغيير وظيفتك. تتقدمين دون مشاكل في الشركات على الرغم أنك تعانين من مشاكل مع التسلسل الهرمي.

الخميس

شخصيتك

أنت تحت تأثير كوكب المشتري. أنت متسلطة بعض الشيء وتعرفين كيف تقودين وتعملين مع الجماعة في الوقت نفسه، وتحمّل مسؤوليات كبيرة. أنت حيوية ومقنعة وسخية ومتفائلة، وتشعين طاقة بحيث يشعر الجميع بأنهم مجبرين على اتباعك وإطاعتك. أنت قائدة. ومن الأشخاص الذين يعتقد الجميع أنهم ينسجمون معهم ويراك الآخرون قوية ويمكنك تحمل كل شيء.

الحب

في الحب، تتعلمين تهدئة مزاجك الناري من أجل الاستماع إلى الآخر وفهمه. وهذا ليس سهلاً ولا فورياً، ولكن بهذه الطريقة يمكنك إيجاد توأم روحك، وحينها يمكنك أن تفرحي، فحبيبك أصبح لك، وإن كنت لا تشعرين أنك ملزمة بأن تكوني مخلصة تماماً.

تتفقين بشكل رائع مع مواليد الشمس المولودين يوم الأحد. فهم مثلك يحلمون بالمجد والحب السخي ويحبون أن يكونوا مركز الاهتمام.

حياتك المهنية

تعرفين كيف تكسبين المال وتبيعين أفكارك وتدافعين عن ما تؤمنين به. وبالتالي تصلح لكِ المهن المرتبطة بالقانون مثل المحاماة وكاتب العدل والقضاء والمأمور... أو في أي شيء يرتبط بالتعليم أو الطب.

في أعماقك، تحبين أن تشعري أنك تمارسين "سلطة" على الآخرين وتأخذينهم تحت جناحك وتسيطرين عليهم قليلاً أحياناً. حسك بالمنطق والعقل لا يقبل الجدل ولكن حذار، فأنت غالباً ما تكونين أنانية وتفتقرين إلى الحساسية تجاه الآخرين ولا "تشعرين" بالمشاكل قبل حدوثها.

الجمعة

شخصيتك

أنت تحت تأثير كوكب الزهرة، كوكب العشاق. تحبين الاستمتاع والحب والتهور... وهي مشاعر تعرفين كيفية إيجادها ومشاركتها مع الآخرين.

شخصيتك تجمع بين السحر والذكاء والأناقة الطبيعية ولكن أيضاً اللطف والسخاء. لديك الكثير من الأصدقاء والعشاق، الحقيقيين أو المحتملين، وتعرفين كيفية الاحتفال. أنتِ من الأشخاص الذين يتم دعوتهم دائماً إلى المناسبات لأنك توجدين جواً جميلاً.

الحب

معظم الرجال يعتقدون أنك ببساطة إنسانة لا تقاوم... حتى المتزوجين منهم، وحتى رئيسك في العمل، مما قد يضعك في مواقع محرجة. في الحياة اليومية، نادراً ما تكونين لوحدك لأنك تتقنين فن الحصول على والاحتفاظ بالاهتمام.

تعيشين قصص حب كبيرة، خاصة مع من هم تحت تأثير كوكب الزهرة المولودين في نفس اليوم الذي ولدت فيه، أو من هم تحت تأثير كوكب عطارد المولودين يوم الأربعاء، وتشتركان معاً في الفضول وحب الحياة.

حياتك المهنية

يجذبك كل ما هو جميل مثل الجمال والملابس والفن والرسم والنحت والطهي والديكور. أنت ملكة الاسترخاء والتدليك والفونغ شي، تعرفين كيف تجعلين العالم الداخلي جميلاً أو تحسين شكل الملابس أو المكياج. يمكنك إذن العمل في مجال الأزياء والتصميم الجرافيكي والتجميل والتصوير. أنت فنانة بروحك، ولكنك تعرفين كيف تظلين في الواقع، وتحيطين نفسك بأشخاص أكفاء وجادين ويملكون مواهب تختلف عن مواهبك.

السبت

شخصيتك

أنت تحت تأثير كوكب زحل، كوكب الوقت الذي يعلّم الصبر والجهد. يمكنك الانتظار لفترة طويلة، طويلة جداً، لكي يتحقق مشروع ما أو قصة حب معينة، دون الشعور بالإحباط أو الشك. تعرفين أن الزمن يداوي أشياءً كثيرة وتدعينه يفعل ذلك، وأنت على حق بشكل عام.

في الحياة اليومية، تدرسين كل شيء ولا تثقين بمشاعرك وعواطفك. قد يجدك الآخرون أحياناً باردة أو غائبة. ولكنك لست كذلك، بل تنتظرين فقط اللحظة المناسبة للكشف عن نفسك. وبمجرد أن تأخذي قرارك، لا يستطيع أي شيء ولا أي شخص إيقافك.

الحب

تحت الهدوء والجدية الواضحين من شخصيتك، هناك بركان يغلي. أنت شغوفة وعاطفية ولكنك لا تظهرين ذلك أبداً خوفاً من الكشف عن نفسك للآخرين، وأن تصبحي معتمدة عليهم. انفتحي أكثر وأظهري طبيعتك، جدية ولكن أيضاً مرحة ومبتكرة ودافئة وغير أنانية.

أنت فضولية ومنفتحة الذهن، تعشقين السفر وتزيين المنازل القديمة أو الذهاب للمشي. ولا شك أنه في محيط خارج حياتك اليومية تلتقين بذلك الذي يعطيك الرغبة بالانفتاح أكثر. وحين تكونين في علاقة، تتمتعين بالثقة والأمان وروح الدعابة، ويراك الآخرون أنك أكثر جمالاً وجاذبية. تنسجمين جيداً مع من هم تحت تأثير القمر المولودين يوم الاثنين.

حياتك المهنية

أنت مجتهدة وتكرسين نفسك للآخرين- بشكل مبالغ به في أغلب الأحيان- بدلاً من التفكير في نفسك. والذي ينجح في امتحاناته بحماس ينجح في حياته المهنية بالضرورة ولكن قد يضطر إلى التخلي عن بعض الصداقات أو علاقات الحب، بسبب انشغاله. تحبين غالباً العمل في خدمة قضية تؤمنين بها: مهنة التدريس أو الطب أو الأنشطة المرتبطة بالطبيعة. يمكنك أيضاً الانخراط بقوة وبنجاح في عمل خاص بك، خاصة إذا كان يتعلق بالخدمات.

الأحد

شخصيتك

أنت تحت تأثير الشمس، الكوكب الذكري والنشط. أنت تحبين البروز وأن تكوني تحت الأضواء، ومركز الاهتمام. لا شيء يزعجك أكثر من التردد والكسل أو ما تعتقدين أنه غباء.

أنت نشيطة وفعالة وسريعة كالبرق، وقد خلقت لتكوني تحت الأضواء. يعجب بك الآخرون و/ أو يغارون منك، ولكنك لا تبالين بذلك: أنت تفكرين أولاً بنفسك وعلى المحيطين بك التكيف مع ذلك.

الحب

تعرفين جيداً كيف تجعلين الرجل يفهم، إن لم يكن الرجل الذي تحلمين به، أنه على الأقل الشخص الذي اخترته لبضعة أشهر أو بضعة أيام.

في الحياة، تظهرين حسن التقدير للشخص الذي تحبين وأيضاً التسامح والكرم. وتحت مظهرك الخارجي القتالي، تخفين قلب رومانسي وتبحثين عن الرجل المثالي والعلاقة المثالية، وكثيراً ما تصابين بخيبة الأمل.

تسمحين لنفسك بسهولة تجربة مغامرات جديدة. وربما تتزوجين مرتين أو ثلاث مرات في حياتك، وتتخلين بين ليلة وضحاها عن المنزل الذي تحبينه أكثر.

حياتك المهنية

نصيحة: اتبعي دائماً حدسك، فهو أفضل دليل لك، والطريق الأكيد نحو النجاح. حتى حين تشعرين بالضياع- ونادراً ما يحدث ذلك- فأنت تشعين بريقاً ولا أحد في مأمن من سحرك.

يفكر بك الآخرون فوراً حالما يصبح منصب في موقع اتخاذ القرار أو المسؤولية شاغراً. أنت ماهرة في التوجية والقيادة أو لعب دور فعال، حيث يتم تفويض هذه الأدوار لك. أنت تعملين في بنك أو محل مجوهرات أو مؤسسة مالية أو البورصة أو في مجال السفر والضيافة، وتحبين السفر والآثار والتاريخ.